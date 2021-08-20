Кращих господарів приватних садиб привітала міська влада

Сьогодні, 20 серпня, в олександрійському Палаці урочистих подій відбулося нагородження переможців щорічного огляду-конкурсу «Кращий благоустрій приватної садиби», повідомляє «Голос Громади».

Нагадаємо, огляд-конкурс на кращу садибу цього року проводився з 1 травня по 1 липня. Його завдання – підтримка ініціативи органів самоорганізації населення в питаннях культурного і соціального розвитку міста, селища та сіл, благоустрою прибудинкових територій та залученню мешканців до збереження чистоти і належного стану дворів.

Переможців конкурсу визначила спеціальна комісія у складі представників органів самоорганізації населення, громадськості та посадових осіб місцевого самоврядування на засіданні 4 серпня.

Оцінювання садиб здійснювалося за критеріями: охайний вигляд фасаду будинку і двору; оригінальність оформлення садиби; наявність номерного знаку і таблички; наявність оригінальних зелених насаджень; освітлення дворової території; утримання паркану та прилеглої до садиби території в належному стані; наявність договору на вивезення твердих побутових відходів; стан малих архітектурних форм, мощення тротуарів, внутрішньодворових проїздів, покриття дитячих і господарських майданчиків; наявність зон тихого відпочинку; співпраця з квартальним комітетом, старостою селища, сіл тощо.

А урочисте нагородження переможців щорічного огляду-конкурсу відбулося сьогодні в рамках заходів з відзначення Дня Незалежності України. Вітала переможців і учасників секретар міської ради Вікторія Косяк. У своїй промові вона високо оцінила зусилля, вміння, гарний смак господарів, які, за її висловлюванням, «вклали в облаштування своїх помешкань – садиб не просто труд, а й частинку душі». У церемонії нагородження також взяли участь депутати Олександрійської міської ради Віталій Гаврюшенко, Лариса Савченко, Роман Жосан,

Олена Богоявленська, Володимир Дожджаник.

Отже, переможцями конкурсу стали 10 з 18-ти учасників. Це Вітик Богдан Ярославович (вул. Максима Бендерова, 41), Тараненко Валерій Олександрович і Тараненко Наталія Іванівна (вул. Максима Бендерова, 38а), Немазаний Віктор Семенович і Немазана Олена Василівна (вул. Михайла Грушевського, 13/1), Ковтун Василь Григорович і Ковтун Ольга Василівна (вул. Зоряна, 12), Яким Василь Степанович і Яким Людмила Михайлівна (вул. Львівська, 66), Хачай Ірина Юхимівна (вул. Олексія Скічка, 95), Шевченко Віталій Петрович і Шевченко Лія Сергіївна (вул. Новоселів, 23), Кузьменко Андрій Вікторович і Кузьменко Оксана Вадимівна (с. Головківка,

вул. Миру, 100), Макаренко Микола Іванович і Макаренко Оксана Валентинівна (с. Головківка, вул. Миру, 112), Сіренко Василь Васильович та Сіренко Софія Жубантаївна (с. Головківка, вул. Центральна, 127). Переможцям урочисто вручили спеціальні номери на будинки з написом «Садиба зразкового утримання», дипломи, квіти та сувеніри для садового декору.

З вдячністю були відзначені й інші учасники огляду-конкурсу: Король Василь Анатолійович

та Анжела Вячеславівна (пров. Володимира Скринника, 9), Сагач Ігор Борисович та Валентина Петрівна (пров. Василя Пащенка, 33), Шульга Віктор Васильович та Тамара Федорівна (пров. Білоруський, 5), Осадча Валентина Олександрівна (вул. Франка, 55), Аксененко Ольга Володимирівна (вул. Франка, 104), Кисляк Наталія Вячеславівна (вул. Київська, 140), Анохін Володимир Григорович І Шкелебей Надія Вікторівна (пров. Кропивницького, 21), Погрібняк Вадим Григорович та Лідія Ярославівна (с. Головківка, вул. Мічуріна, 50).

Окрема подяка була висловлена поіменно головам квартальних комітетів, на територіях яких розташовані перелічені садиби всіх учасників огляду. В ході урочистості перед лауреатами конкурсу та гостями урочистості виступили вокалісти творчих колективів міста.

(На фото – деякі з миттєвостей заходу)