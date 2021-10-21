Крига скресла: олександрійці дочекалися централізованого опалення!

Про початок роботи централізованого теплопостачання в Олександрії доповів міський голова Сергій Кузьменко на черговому засіданні виконкому міської ради сьогодні, 21 жовтня, повідомляє «Голос Громади».

За його словами, всі організаційні питання між міською владою, комунальним підприємством «Теплокомуненерго» та АТ НАК «Нафтогаз України» стосовно боргових зобов`язань за використані енергоносії, лімітів на отримання природного газу для котелень, укладення угод тощо наразі врегульовано і вже на цьому тижні в олександрійську централізовану мережу опалення розпочнеться подача теплоносія. Як зазначав ще раніше міський голова С.Кузьменко, КП ТКЕ технічно готове розпочати опалювальний сезон.

Але варто нагадати, заборгованість підприємства «Теплокомуненерго» перед «Нафтогазом України» за спожитий раніше природний газ, спричинена гігантськими боргами населення за теплопостачання у минулих сезонах нікуди не зникла: завдяки укладеній мировій угоді між цими двома суб`єктами її просто реструктуризували (відтермінували).