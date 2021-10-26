Кримінал: «Джек-потрошитель» радянських автомобілів

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Минулого тижня працівники Олександрійського районного відділу поліції викрили серійного злодія-рецидивіста, який спеціалізувався на пограбуваннях автотехніки старих зразків, – про це «Голос Громади» повідомили  у секторі моніторингу райвідділу поліції.

Першу заяву про таку крадіжку Олександрійський районний відділ поліції отримав 3 червня цього року від 32-річного мешканця Олександрії: невстановлена особа проникла до належного йому автомобіля марки ВАЗ, який було припарковано біля під’їзду житлового будинку, звідки викрала автомагнітолу та акумуляторну батарею. Завдані матеріальні збитки склали близько 3000 гривень.

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А 18 липня до поліції надійшло повідомлення від 60-річного жителя міста: в нічний час з належного йому автомобіля «ВАЗ», теж припаркованого біля будинку заявника, викрали акумуляторну батарею вартістю 1500 гривень.

Подальша хронологія подій: 27 вересня до Олександрійського районного відділу поліції звернувся 22-річний олександрієць: він не зміг завести свого автомобіля «Москвич»  який до цього стояв  біля під’їзду будинку. Причина проста: власник виявив пропажу акумуляторної батареї вартістю близько 1300 гривень.

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І того ж дня (27 вересня) до Олександрійського районного відділу поліції надійшло чергове повідомлення: цього разу – від 68-річного автовласника, у якого з автомобіля ВАЗ, припаркованого біля під’їзду будинку, викрали акумуляторну батарею, що коштувала йому 1000 гривень.

Минулого тижня, в ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцією було встановлено, що в усіх випадках винний один і той же злочинець, особу якого ідентифікували, а самого кримінального «спеціаліста», котрий мав таку непереборну пристрасть до ретро-автомобілів радянських часів, затримано. Ним виявився 43-річний мешканець Олександрії.

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Відомості за фактом крадіжки інформацію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате провадження за ознаками правопорушення передбаченого  ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка, поєднана з незаконним проникненням»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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