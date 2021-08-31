За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 477 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких за 57 заяв внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» повідомив начальник сектору моніторингу райвідділу Віталій Старчик. Далі – про деякі з подій.

За звітній період на території обслуговування Олександрійського відділу поліції трапилося 5 випадків дорожньо-транспортних пригод та один випадок з трьома загиблими учасниками (про нього раніше повідомляв «Голос Громади»).

18 серпня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від працівниці одного з торгівельних закладів м. Олександрія про те, що невідома особа шляхом вільного доступу таємно викрала з торгових прилавків товар, спричинивши матеріальну шкоду на суму близько 500 гривень .

Поліцією в ході проведення слідчо-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний 32-річний раніше судимий мешканець міста. Під час подальшої перевірки даного громадянина щодо скоєння аналогічних злочинів було встановлено його причетність ще до одного епізоду крадіжок з торгівельних закладів міста.

Відомості за фактом крадіжки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань і по них розпочате провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3-х років.

Як повідомив речник поліції, 27 та 28 серпня працівниками Олександрійського районного відділу було проведено профілактичне відпрацювання території обслуговування. До відпрацювання вулиць задіялися піші наряди та автопатрулі.

Під час заходу було задокументовано факти порушення адміністративного законодавства, серед яких керування транспортним засобом особою, котра перебувала в стані алкогольного сп’яніння, продаж алкогольних напоїв неповнолітнім, незаконне придбання та зберігання самогону та перебування осіб в п’яному вигляді в громадському місці, що ображає людську гідність та громадську мораль.

Працівниками райвідділу поліції було складено 154 протоколів за порушення адміністративного законодавства з яких 70 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 8 протоколів (ст.130 КУпАП).

За завідомо неправдивий виклик спеціальних служб до відповідальності притягнуто 9 осіб (ст.183 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 20 осіб (ст.178 КУпАП).