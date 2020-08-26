Кримінал Олександрія: небезпечна для життя «розплата» за допомогу

Тяжким ножовим пораненням закінчилося спілкування двох олександрійців, повідомляє «Голос Громади» за інформацією міського відділу поліції.

21 серпня о 21-й годині до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від мешканця міста з приводу того, що він помітив, як його сусід вийшовши зі свого будинку, був у крові та в подальшому розповів, що в його помешканні перебуває знайомий, якому потрібна медична допомога.

На місці події працівниками відділу поліції було встановлено, що під час вживання алкогольних напоїв між 52-річним власником будинку та його 40-річним гостем на грунті раптово виниклих неприязних відносин спалахнула сварка, під час якої господар завдав один удар ножем, небезпечний для життя, в область шиї своєму знайомому. (А розпочиналося все зовсім мирно і буденно: як стало відомо «Голосу Громади» з власних джерел, господар просто попросив свого вищезгаданого знайомого дещо допомогти йому по домашньому господарству. Після чого, вже за столом з горілкою, «розрахувався» зі своїм помічником ударом ножа в шию…)

Потерпілого бригадою екстреної медичної допомоги було доставлено до реанімаційного відділення міської лікарні.

Власника будинку за кримінальне правопорушення в порядку ст.208 КПК України затримано. Зловмиснику оголошено підозру у скоєнні злочину та судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Розслідування у рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство») триває. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п`ятнадцяти років.