Кримінал тижня: «серійний» злодій залізничних колій та інше

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 483 звернення про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста, з яких за 43 повідомлення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» поінформував начальник сектору моніторингу райвідділу поліції Віталій Старчик. Далі – про деякі з кримінальних подій минулого тижня.

Зокрема працівниками Олександрійського районного відділу поліції задокументовано факт незаконного демонтажу 22-річним громадянином металевих фрагментів кріплення залізничної колії на території селища Звенигородки. Під час огляду слідчо-оперативною групою на місці події у зловмисника виявлено та вилучено ключ для демонтажу клемних блоків, полімерні мішки з вже демонтованими металевими кріпленнями. За цим фактом інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3-х років.

На даний час доведено причетність особи до скоєння щонайменше шести аналогічних злочинів. В рамках кримінального провадження триває досудове слідство.

24 березня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від працівниці одного з торгівельних закладів про те, що вона виявила крадіжку товару з прилавків закладу на загальну суму 450 гривень, скоєну невстановленою особою. В ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцією в скоєнні злочину було викрито 30-річного мешканця міста.

За фактом порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

29 березня поліцію повідомила 60-річна жителька міста про крадіжку невідомим злочинцем її мобільного телефону вартістю 1500 гривень. Кілька днів тому правоохоронці викрили злодія: ним виявився 30-річний мешканець міста. Проти нього відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 КК України.

Протягом минулого тижня на території обслуговування Олександрійського відділу поліції сталося 2 випадки дорожньо-транспортних пригод.

За цей же термін працівниками відділу поліції було складено 187 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 76 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 3 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 7 осіб (ст.178 КУпАП).

Також минулого тижня працівниками Олександрійського районного відділу поліції спільно з фахівцями Держпродспоживслужби продовжувалася робота з перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 44 адміністративних протоколів відповідно до ст. 44-3 КУпАП, повідомляє поліція Олександрійщини.