Кримінал тижня в Олександрії

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 641 звернення про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких 36 повідомлень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, інформує «Голос Громади» за даними сектору моніторингу райвідділу поліції.

Ось одна з таких подій. 7 жовтня до Олександрійського районного відділу поліції звернулася працівниця одного з торгівельних закладів міста: вона виявила, що невстановлена особа прямо з прилавку магазину викрала товар, спричинивши при цьому збитків на загальну суму 950 гривень .

В ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцією в скоєнні злочину було викрито 33-річного, раніше судимого мешканця м. Олександрії. Відомості за фактом крадіжки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України («Крадіжка»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Протягом минулого тижня працівниками райвідділу поліції було складено 97 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 56 – за порушення правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 1 протокол (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 15 осіб (ст.178 КУпАП).

За невиконання батьками або особами, що їх заміняють, обов’язків щодо виховання дітей складено 5 адміністративних протоколів.

Також минулого тижня працівниками Олександрійського районного відділу поліції спільно з працівниками Держпродспоживслужби продовжувалася робота з перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 7 адміністративних протоколів відповідно до ст. 44-3 КУпАП.