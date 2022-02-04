Кримінал тижня в Олександрії

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 387 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких за 30 заяв внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань – про це «Голос Громади» повідомили у секторі моніторингу райвідділу.

Якщо проаналізувати ці події (а також і ті, про які розповідалося раніше), то спостерігається стійка тенденція: значну частину злочинів скоюють особи, які раніше вже мали проблеми із законом… Далі – про деякі з випадків.

22 грудня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 51-річного мешканця Олександрії про те, що невстановлена особа таємно проникла до приміщення його квартири, звідки викрала побутову техніку та інші особисті речі господаря, спричинивши матеріальні йому збитки на загальну суму 1500 гривень.

Минулого тижня поліцією в результаті проведення слідчо-розшукових заходів в скоєнні злочину було викрито 26-річного, раніше судимого мешканця міста. Проти нього порушено провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка, поєднана з проникненням у житло»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

А 15 січня райвідділ поліції отримав повідомлення від 52-річного жителя міста: невідомі злодії проникли до його автомобіля, звідки викрали особисті речі заявника на загальну суму 1300 гривень.

Кілька днів тому правоохоронці викрили злочинців – двох 35-річних місцевих мешканців, які також раніше мали судимості. Відомості за фактом крадіжки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження за ч.3 ст.185 КК України, що передбачає відповідне покарання.

10 січня 53-річна олександрійка поскаржилася поліції на невстановленого на той час злодія, який таємно проник до території домоволодіння жінки і поцупив звідти особисті речі, побутову техніку та різні металеві вироби, спричинивши матеріальні збитки на загальну суму 2000 гривень.

Нещодавно поліція встановила особу винного в скоєнні злочину – 35-річного мешканця міста, який також раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Більше того: в ході перевірки даного громадянина на факт вчинення ним аналогічних злочинів було підтверджено його причетність до вчинення ще однієї крадіжки того ж дня: 10 січня він вирізав та вкрав з оглядових колодязів каналізації зв`язку 50 метрів електричного кабелю зв’язку спричинивши при цьому матеріальні збитки зв`язківцям на загальну суму 6700 гривень (про цей факт крадіжки окремо розповідав «Голос Громади» у недавньому повідомленні). «Серійному» злодію інкримінується все та ж частина 3 статті 185 КК України.

Крім того, минулого тижня працівниками райвідділу поліції було складено 180 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 75 – за порушення правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 3 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 28 осіб (ст.178 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства складено 5 адміністративних протоколів.

Протягом минулого тижня працівниками Олександрійського районного відділу поліції спільно з працівниками Держпродспоживслужби продовжувалася робота з перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 4 адміністративні протоколи відповідно до ст. 44-3 КУпАП, повідомили у секторі моніторингу поліції.