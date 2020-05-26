Кримінал тижня в Олександрії: «б`ють своїх, щоб чужі боялися»

За минулий тиждень в Олександрійському відділі поліції було зареєстровано 6 фактів спричинення тілесних ушкоджень. Про це «Голос Громади» повідомила речниця міськвідділу Яна Куріна.

Майже всі ці правопорушення скоєні на побутовому грунті. Так, 24 травня о пів-на другу годину ночі до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від громадян міста про те, що їхній знайомий нібито б’є свою матір. Виїздом працівників поліції на місце пригоди було підтверджено цей факт. Правда, з деякою поправкою: виявилося, що 20-річний житель міста в ході домашнього конфлікту побив не рідну матір, а свою 30-річну співмешканку. І хоча ця жінка своєму громадянському чоловікові у матері за віком, звісно, не годилась, та все одно помилка сусідів стосовно родинних зв`язків молодого розбишаки та потерпілої від нього особи на рішення поліції ніяк не вплинула: бити людей (а особливо – жінок, ким би вони не приходились), хоч вдень, хоч пізньої ночі, закон однозначно не дозволяє. Тому правоохоронці за фактом порушили провадження за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України («Заподіяння умисного легкого тілесного ушкодження» – карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року).

Як зазначила наша співрозмовниця, такі «сімейні стосунки» – зовсім не рідкість, тому працівниками відділу поліції систематично проводиться профілактична робота з особами, які скоюють домашнє насильство і вони попереджаються про відповідальність, яка настає за подібні правопорушення.

Так, за ст.173 -2 КУпАП «Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування» передбачена відповідальність у вигляді штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до адміністративного арешту на строк до п’ятнадцяти діб.

Але водночас і Кримінальним кодексом передбачена відповідальність особи за ст.126-1 «Домашнє насильство» за яку передбачена відповідальність у вигляді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Як приклад, офіцер поліції Я.Куріна розповіла: 20 травня в ході проведення перевірки за матеріалами по домашньому насильству було установлено, що 40-річний мешканець міста систематично вчиняє насильство у своїй сім’ї та вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності з даного приводу. Як наслідок, проти цього впертого «домашнього тирана» було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст.126-1 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

А всього за минулий тиждень до Олександрійського відділу поліції надійшло 381 звернення про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста, з яких 43 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Із зареєстрованих кримінальних правопорушень питома вага скоєних крадіжок становить 42%.

Працівниками відділу поліції було складено 135 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 66 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 3 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 16 осіб (ст.178 КУпАП).