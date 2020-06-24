Кримінал тижня в Олександрії: «ланцюг» крадіжок колись обривається

Протягом минулого тижня до Олександрійського відділу поліції надійшло 461 звернення про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста, з яких 61 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» повідомили у міськвідділі.

Як йдеться в інформації, правоохоронцям минулого тижня вдалося зокрема розкрити декілька «серійних» крадіжок.

11 червня до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від 63-річного громадянина, що того ж дня невстановлена особа проникла на територію одного з торгових центрів міста, звідки таємно викрала велосипед марки «Україна» заявника, чим спричинила матеріальну шкоду потерпілому на суму 2000 гривень. В ході проведених слідчо-розшукових заходів у скоєнні кримінального правопорушення викрито 37-річного мешканця міста. За фактом порушено провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

А злочини, про які йтиметься далі, були скоєні дещо раніше, але покарання за них винного все одно не омине. Так, 5 березня 64-річний олександрієць повідомив Олександрійський міськвідділ, що напередодні невідома особа проникла до його будинку та викрала звідти портативну газову плиту, електровентилятор, електродвигун та газовий балон, чим завдала шкоди потерпілому на 2 тисячі гривень. Нещодавно в результаті проведених слідчих дій поліцейські встановили особу злодія: ним виявився 26-річний мешканець міста. Проти нього відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 ККУ (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло).

В ході подальшої перевірки поліцією була встановлена причетність зловмисника до скоєння інших аналогічних злочинів.

Зокрема 5 квітня міській поліції поскаржилася 73-річна олександрійка про те, що у період часу між 1 і 5 квітня цього року невідомий злодій проник до підвального приміщення, розташованого у дворі будинку жінки, звідки поцупив всі припаси пенсіонерки – консервацію та інші продукти харчування на загальну суму 700 гривень.

І того ж дня, 5 квітня, Олександрійський відділ поліції отримав повідомлення від іншої потерпілої – 64-річної жительки міста. Вона розповіла, що так само, у якийсь із днів з 1 по 5 квітня з нею сталася халепа, один в один схожа на вищеописану: з підвалу приватного домоволодіння заявниці викрали консервацію та чотири алюмінієвих бідони на суму 1000 гривень. Поліцією отримано підтвердження, що обидві крадіжки – справа рук того самого 26-річного злочинця. За обома фактами проти цього «спеціаліста погребів» порушені нові кримінальні провадження за тією ж ч.3 ст.185 ККУ. Злочинцю ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Також протягом минулого тижня працівниками міського відділу поліції було складено 118 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 94 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами у стані алкогольного сп`яніння складено 8 протоколів (ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 13 осіб (ст. 178 КУпАП).