Кримінал тижня в Олександрії: магазинні крадіжки та інше

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 480 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста, з яких 50 заяв внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою від сектору моніторингу райвідділу. Далі – про деякі з подій.

12 квітня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 70-річної мешканки району про те, що за час її відсутності вдома невідома особа проникла до домоволодіння, де заволоділа особистими речами заявниці, спричинивши їй матеріальні збитки на суму близько 1000 грн .

Минулого тижня в ході проведення слідчо-розшукових заходів в скоєнні злочину було викрито 24-річного мешканця Олександрійського району. Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка з проникненням у житло»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

7 квітня 31-річний мешканець Олександрійського району повідомив поліцію, що малознайомий йому чоловік незаконно заволодів належним заявникові скутером « Хонда» та велосипедом « Турист». Працівники Олександрійського районного відділу поліції спочатку виявили місцезнаходження викраденого, а кілька днів тому в скоєні злочину було викрито 38-річного, раніше не судимого мешканця району. Проти нього порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.289 («Незаконне заволодіння транспортним засобом») та ч. 3 ст. 185 КК України. Тривають слідчі дії.

За ці злочини винному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

23 лютого до працівниця одного з торгівельних закладів міста виявила, що прямо з прилавків магазину викрадено товар, на загальну суму 1025 гривень. Про це вона тоді ж повідомила поліцію. Минулого тижня правоохоронці викрили причетного до скоєння крадіжки 34-річного мешканця міста.

Як з`ясувалося в ході подальшої перевірки, на його рахунку ще два епізоди крадіжок з магазинів міста на загальну суму 2810 гривень.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України.(«Крадіжка»), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

І ще про одну магазинну крадіжку. 3 квітня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло схоже повідомлення від продавчині одного з торгівельних закладів. Скориставшись відсутністю уваги з її боку, невстановлена особа з прилавка викрала товар на загальну суму 507 гривень.

Тиждень тому поліцією викрито цього злодія – 37-річного мешканця міста.

Згідно з відкритим провадженням, він відповідатиме за ч.1 ст.185 КК України.

Крім того, минулого тижня працівниками відділу поліції було складено 201 протокол за порушення адміністративного законодавства, з яких 90 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 4 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 32 особи (ст.178 КУпАП).

За минулий тиждень на території обслуговування Олександрійського відділу поліції трапилося 2 випадки дорожньо-транспортних пригод.

Працівниками Олександрійського районного відділу поліції спільно з фахівцями Держпродспоживслужби продовжувалася робота з перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 11 адміністративних протоколів відповідно до ст. 44-3 КУпАП.