Кримінал тижня в Олександрії: навіщо злодію нівелір?

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 551 звернення про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких за 72 заяви внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» повідомили у секторі моніторингу райвідділу поліції.

До Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 43-річної мешканки міста про те, що за час її відсутності вдома, невідома особа проникла до домоволодіння, звідки викрала телевізор та лазерний нівелір, спричинивши матеріальні збитки на суму близько 20 тисяч гривень.

Минулого тижня, в ході проведення слідчо-розшукових заходів в скоєнні злочину було викрито 43-річного мешканця Олександрії. І якщо з крадіжкою телевізора все більш-менш зрозуміло, то щодо нівеліра залишаються запитання: звідки такий специфічний інтерес у злодія і які «рівні» планував він вимірювати чи нівелювати цим будівельним приладом? Або ж простіше – за скільки десятків гривень він збирався продати вкрадене сучасне обладнання?

Втім, як би там не було, а розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України («Крадіжка, поєднана з проникненням у житло»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

А 20 травня Олександрійський райвідділ поліції повідомило підприємство, яке надає послуги зв`язку , про те, що у нього викрали електрокабель. Сума матеріальних збитків складає 3885 гривень.

Кілька днів тому поліцією у скоєнні злочину було викрито 59-річного, раніше судимого мешканця міста.

Як з`ясувалося в ході перевірки даного факту, затриманий злодій скоїв на території Олександрії щонайменше ще до чотири крадіжки кабелів зв’язку.

Відомості за фактом крадіжки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України («Крадіжка, вчинена повторно»).

За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

За минулий тиждень на території обслуговування Олександрійського відділу поліції трапилося 7 випадків дорожньо-транспортних пригод.

Протягом тижня правоохоронцями було складено 251 протокол за порушення адміністративного законодавства, з яких 82 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 4 протоколи (ст.130 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства складено 26 протоколів про адміністративне правопорушення (ст.173 п. 2 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 26 осіб (ст.178 КУпАП).