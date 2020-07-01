Кримінал тижня в Олександрії: не давайте свої телефони молодим жінкам…

Протягом минулого тижня до олександрійського відділу поліції надійшло 427 звернень від мешканців міста про кримінальні та інші поді, з яких 38 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляє «Голос Громади». За даними поліції, майже половину всіх злочинів складають крадіжки.

Серед останніх розкритих поліцією крадіжок зокрема є й такі, що були скоєні у недавньому минулому. Наприклад, 16 травня до Олександрійського відділу поліції звернувся 37-річний мешканець міста і розповів, що напередодні невідома йому жінка, як зазначається у поліцейському протоколі, «шляхом вільного доступу» заволоділа мобільним телефоном заявника, чим завдала йому майнової шкоди на суму близько 1400 гривень. В ході проведення слідчо-розшукових заходів у скоєнні злочину було викрито 21-річну жительку міста. За даним фактом відкрито провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України («Шахрайство»).

А 14 червня до міськвідділу поліції надійшло повідомлення від 45-річного олександрійця про те, що за декілька годин перед цим невідома молода жінка на території міста дуже ввічливо звернулася до нього з проханням дозволити зателефонувати з мобільного телефону заявника. Чоловік не зміг відмовити дівчині у такому проханні і без вагань дав їй свій пристрій. Якими-такими чарами вплинула незнайомка на нього, поліція не повідомляє, але телефон (між іншим, досить не дешевий Samsung A200 вартістю близько 3000 грн) вона власнику так і не повернула…

В ході перевірки підозрюваної у попередньому злочині на причетність її до скоєння аналогічних дій було встановлено, що фігурантка в обох випадках – одна й та ж 21-річна шахрайка. Більше того, «на поверхню сплив» ще й третій, разюче схожий на два вищеописані епізоди, випадок за її участю! Так, 23 лютого поточного року ця молода особа так само випросила на вулиці у зустрічного олександрійця середнього віку телефон і не повернула… Можливо, описані випадки – теж не останні в «послужному списку» цієї молодої, але як бачимо, вже достатньо досвідченої спеціалістки по видурюванню телефонів?

А поки що поліція продовжує відкривати проти неї провадження за вищезгаданими подіями за тією ж частиною 1 статті 190 ККУ…

Також протягом минулого тижня працівниками міського відділу поліції було складено 201 протокол за порушення адміністративного законодавства, з яких 131 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп`яніння складено 7 протоколів (ст..130 КУпАП).