Кримінал тижня в Олександрії: «нездорова пристрасть»…до електротехніки

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 449 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста, з яких за 43 інформації внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про деякі з щойно розкритих злочинів та заходи, застосовані поліцією, розповів «Голосу Громади» начальник сектору моніторингу райвідділу.

24 грудня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 55-річного місцевого мешканця, про те, що протягом минулої доби невідома особа проникла до господарської будівлі за місцем мешкання заявника, звідки викрала електроінструмент, чим спричинила майнову шкоду на суму близько 3500 гривень.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів в скоєнні злочину було викрито 49-річного мешканця міста.

Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.185 КК України («Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення чи житло»).

За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

В ході проведення подальшої перевірки зловмисника виявилася його причетність до скоєння аналогічних злочинів:

25 грудня райвідділ поліції повідомив 54-річний місцевий мешканець, що протягом декількох годин його відсутності вдома, невідома особа проникла на територію домоволодіння чоловіка, звідки викрала три електромотори на суму близько 1500 гривень.

За цим фактом поліцією було тоді порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України («Крадіжка»), за що законом передбачено покарання – позбавлення волі на строк до трьох років.

26 грудня інший мешканець Олександрії також повідомив Олександрійський райвідділ поліції про схожий випадок: за добу до цього невідомий злодій з господарської будівлі потерпілого викрав два електродвигуни, чим спричинив майнову шкоду на суму близько 1500 гривень. Як з`ясувалося у результаті проведення оперативно-розшукових заходів, у всіх випадках фігурував все той же 49-річний мешканець міста. Слідство щодо цього «вузького спеціаліста» по електродвигунах та іншому електрообладнанні поліція продовжує.

Також, за повідомленням речника районної поліції, правоохоронцями протягом минулого тижня було складено 125 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 66 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 5 протоколів (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 29 осіб (ст.178 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства складено 3 протоколи про адміністративне правопорушення (ст.173 п. 2 КУпАП).

Також минулого тижня працівниками Олександрійського відділу поліції спільно з працівниками Держпродспоживслужби продовжувалася робота з перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 10 адміністративних протоколів відповідно до ст. 44-3 КУпАП.