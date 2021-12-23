Кримінал тижня в Олександрії: нічний грабіж та дещо інше

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 470 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких за 52 заяви внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» повідомили в секторі моніторингу райвідділу. Далі – про деякі з подій.

7 червня близько другої години ночі до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 62-річної мешканки міста про те, що невідомий чоловік силоміць заволодів її сумкою, що спричинило матеріальні збитки на суму 700 гривень Застосовані поліцією розшукові заходи минулого тижня принесли результат: було викрито зловмисника, який вчинив цей тяжкий злочин. Ним виявився 34-річний мешканець Олександрії, в якого слідчим вилучено речові докази, що вказують на його причетність до правопорушення. Розслідування ведеться в рамках провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 186 («Грабіж») Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

15 листопада до поліції звертався 21-річний працівник одного з торгівельних закладів міста: невстановлена особа, перебуваючи в торговому залі, скористалась відсутністю уваги з боку персоналу і здійснила крадіжку мобільного телефона, спричинивши при цьому збитків на загальну суму 3700 гривень .

Як виявилося нещодавно, мобільний пристрій поцупила 32-річна мешканка міста. Відомості за фактом злочину внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань ч. 1 ст. 185 КК України («Крадіжка»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

13 листопада з домоволодіння 41-річної олександрійки викрали котел та батареї опалення, спричинивши жінці матеріальних збитків на дуже немалу суму – 35 тисяч гривень.

Кілька днів тому правоохоронці викрили винного в скоєнні злочину – 28-річного, раніше судимого мешканця міста. Проти нього розпочате кримінальне провадження за ч.3 ст.185 КК України («Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення, або що завдала значної шкоди потерпілому»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Також минулого тижня працівниками райвідділу поліції було складено 122 протоколи за порушення адміністративного законодавства, з яких 56 – за порушення правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 3 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 17 осіб (ст.178 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства складено 12 адміністративних протоколів.

Працівниками Олександрійського районного відділу поліції спільно з працівниками Держпродспоживслужби продовжувалася робота з перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 4 адміністративних протоколів відповідно до ст. 44-3 КУпАП.