Кримінал тижня в Олександрії: поліція розбороняла озброєну бійку в руїнах гуртожитку

За минулий тиждень до Олександрійського відділу поліції надійшло 368 звернень про кримінальні правопорушення та інші дії від жителів міста, з яких 40 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою у міськвідділі.

Як зазначається у повідомленні, приблизно п`яту частину із зареєстрованих злочинів складають крадіжки та інші майнові злочини.

Так, минулого тижня до відділу поліції надійшло повідомлення, що невідома особа, зловживаючи довірою 75-річної мешканки міста, зайшла до її квартири та відкрито заволоділа телевізором та ТВ-тюнером. В результаті розшукових заходів в даному злочині було викрито 35-річного, раніше судимого мешканця міста. Проти нього відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.186 ККУ (Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) – карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років). На даний час тривають слідчі дії.

30 травня о 21 год. 25 хв. до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у занедбаній нежилій будівлі колишнього гуртожитку Олександрійського аграрного коледжу по вул. Г. Сокальського відбувається бійка. На місце події було направлено працівників поліції та Національної гвардії, які в цей час патрулювали місто. Вони встановили, що між 25-річним мешканцем міста та його знайомим на грунті неприязних відносин виникла спочатку сварка, яка перейшла у бійку. При собі перший з конфліктуючих мав предмет, схожий на вогнепальну зброю, який у присутності понятих правоохоронцями було вилучено та направлено на експертизу. За даним фактом порушено провадження за ч.1 ст.263 ККУ (Носіння, зберігання, вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу – караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років). Про мету перебування цих двох знайомих у руїнах гуртожитку у пізній вечірній час і що саме стало причиною їхньої бійки, поліція не повідомляє; слідство по справі триває.

(Як повідомляв «Голос Громади» нещодавно, два занедбані і напіврозвалені гуртожитки аграрного технікуму на вул. Г.Сокальського давно мають сумну криміногенну славу серед мешканців цього району).

Також за повідомленням поліції, 30 травня її працівниками проводилося профілактичне відпрацювання міста, під час якого складено ряд протоколів про адміністративні порушення за статтями 122, 126 Правил дорожнього руху, а також ст. 176 (Виготовлення та продаж самогону), 178 (Розпивання алкогольних та слабоалкогольних напоїв, поява у громадських місцях у нетверезому вигляді) та інші. Кримінальних порушень законності під час відпрацювання виявлено не було.

Всього протягом тижня було складено 108 протоколів, з яких 71 – за порушення правил дорожнього руху. За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 15 осіб.