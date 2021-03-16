Кримінал тижня в Олександрії: угони автомобілів і ДТП

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 466 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста, з яких за 48 повідомлень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань – про це «Голос Громади» поінформував начальник сектору моніторингу відділу поліції Віталій Старчик.

Серед означених кримінальних подій наряду із «звичайними» крадіжками, кількість яких переважає над іншими правопорушеннями, мали місце також і угони транспортних засобів. Так,11березня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 52-річного мешканця міста про те, що малознайомий йому чоловік незаконно заволодів належним заявникові автомобілем «Москвич».

В ході проведення слідчо-розшукових дій працівниками Олександрійського районного відділу поліції спочатку було виявлено місцезнаходження вкраденого автомобіля, а згодом у скоєні злочину було викрито і винуватця – 39-річного, раніше судимого мешканця міста. Автомобіль поліцією у нього вилучено.

За даним фактом порушено провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України («Незаконне заволодіння транспортним засобом»). Тривають слідчі дії.

За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

А за два дні до вищезгаданої події (9 березня) інший, 42-річний олександрієць так само постраждав від малознайомого йому «земляка»: той викрав у господаря автомобіль «ЗАЗ Славута». Власник звернувся до відділу районної поліції. Провівши відповідні дії, правоохоронці минулого тижня ближче «познайомилися» з викрадачем: ним виявився 34-річний мешканець міста. Знайшовся також і автомобіль, який поліція вилучила та повернула власнику.

Проти зловмисника відкрито провадження за аналогічною статтею Кримінального кодексу України. Слідство триває.

14 березня близько 23-ї години працівниками групи з реагування патрульної поліції Олександрійського районного відділу поліції була зафіксована дорожньо-транспортна пригода на території міста: водій автомобіля «Volvo», рухаючись по Звенигородському шосе, не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з опорою металевої арки, розташованої на узбіччі дороги . В аварії зазнали значних ушкоджень лише автомобіль та металоконструкція, яка від удару впала на проїжджу частину дороги; ніхто з людей не постраждав (про цю подію вже коротко повідомляв «Голос Громади» за інформацією від служби ДСНС, працівники якої усували наслідки аварії – прибирали з дороги повалену металеву арку, котра перекрила транспортний рух) .

Дану інформацію зареєстровано до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України».

Наразі за фактом даної дорожньо-транспортної пригоди поліцією проводиться перевірка, за результатами якої буде надано правову оцінку діям водія згідно з правилами дорожнього руху України.

Також минулого тижня працівниками відділу поліції складено 138 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 55 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 5 протоколів (ст. 130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 31 особа (ст. 178 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства на винних складено 9 протоколів про адміністративне правопорушення (ст. 173 п. 2 КУпАП).

Протягом тижня працівниками Олександрійського відділу поліції спільно з посадовцями Держпродспоживслужби продовжувалася робота по перевірці суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 12 адміністративних протоколів відповідно до ст. 44-3 КУпАП.