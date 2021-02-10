Кримінал тижня в Олександрії: загибель людини у ДТП та інше

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 375 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста, з яких за 57 повідомлень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань – про це «Голос Громади» поінформував начальник сектору моніторингу райвідділу Віталій Старчик.

Передусім речник поліції прокоментував дорожньо-транспортну подію зі смертельним наслідком, яка сталася нещодавно в місті. Так, 6 лютого о 20:00 до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 40-річного мешканця міста про те, що він на своєму автомобілі здійснив наїзд на невідомого чоловіка .

Виїздом на місце події працівників поліції було встановлено, що водій автомобіля «Опель», рухаючись по вул. Героїв Сталінграда в Олександрії, здійснив наїзд на 58-річного чоловіка, в результаті чого останній загинув на місці дорожньою-транспортної пригоди.

В ході перевірки водія на стан сп’яніння за допомогою спеціального технічного засобу «Драгер» вмісту алкоголю в крові водія не виявлено.

За фактом порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.286 Кримінального кодексу України. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми роківроків.

Також в поліції розповіли про деякі з розкритих крадіжок, скоєних у місті. Зокрема 28січня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 27-річного місцевого мешканця, про те, що невідома особа, скориставшись відсутністю уваги з його боку викрала належний заявникові мобільний телефон та грошові кошти в суммі 1300 гривень.

Минулого тижня поліцією було викрито 40-річного мешканця міста, підозрюваного у скоєнні цього злочину. Проти нього порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України («Крадіжка»). За це закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

4 січня до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення, від працівниці одного з торгівельних закладів про те, що вона виявила, як невстановлена особа з прилавків закладу непомітно викрала товар на загальну суму 660 гривень та зникла з місця події. Як з`ясувалося в ході слідчо-розшукових заходів, злочин скоїв 36-річний мешканець міста. Йому інкримінується та ж частина1 статті 185 КК України. Можливе, передбачене законом, покарання – аналогічне.

Протягом минулого тижня працівниками відділу поліції було складено 144 протоколи за порушення адміністративного законодавства, з яких 67 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 2 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 29 осіб (ст.178 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства складено 15 протоколів про адміністративне правопорушення (ст.173 п. 2 КУпАП).

Працівниками Олександрійського відділу поліції спільно з працівниками Держпродспоживслужби продовжувалася робота з перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 17 адміністративних протоколів відповідно до ст. 44-3 КУпАП.