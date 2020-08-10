Кримінал в Олександрії: 35 тисяч гривень – одним ривком

Злочинець зірвав з олександрійки золоті прикраси на дуже немалу суму, повідомляє «Голос Громади» за інформацією з міськвідділу поліції.

Ця подія сталася понад місяць тому. 30 червня до Олександрійського відділу поліції звернулася 57-річна жителька міста з повідомленням: того ж дня на неї був здійснений напад у дворі одного з багатоповерхових будинків центральної частини Олександрії. Невідомий злочинець силою зірвав з шиї потерпілої золотий ланцюжок з хрестиком, чим причинив їй майнову шкоду на суму близько 35 тисяч гривень.

В результаті проведених слідчо-розшукових заходів працівники поліції кілька днів тому встановили особу нападника і затримали його. Виявилося, що це 36-річний мешканець міста, який раніше вже потрапляв на лаву підсудних. За даним фактом проти нього порушено провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України («Грабіж»). За ці дії закон визначає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до позбавлення волі на строк до 4-х років. Розслідування в рамках розпочатого провадження триває.