Кримінал в Олександрії: «хронічні» злодії і шахрайство

Про деякі з нещодавно розкритих злочинів розповіли «Голосу Громади» у відділі моніторингу Олександрійського районного відділу поліції.

Минулого місяця до Олександрійського райвідділу поліції надійшло повідомлення від 83-річної мешканки м. Олександрія про те, що за її відсутності вдома, невстановлена особа проникла до будинку, звідки викрала кошти в сумі 10000 гривень.

Незабаром поліцією в ході проведення слідчо-розшукових заходів в скоєнні злочину було викрито 28-річного, раніше судимого мешканця міста. Відомості за фактом крадіжки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення»).

За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Нещодавно 52-річна працівниця одного з олександрійських торгівельних закладів звернулася до поліції з повідомленням, що в невідома особа шляхом вільного доступу таємно викрала з торгових прилавків магазину товар, спричинивши матеріальну шкоду на суму близько 986 гривень .

Поліцією «по гарячих слідах» було встановлено, що дане кримінальне правопорушення скоїв 32-річний, раніше судимий мешканець міста.

Під час подальшої перевірки даного громадянина поліцією було встановлено його причетність до скоєння ще до 5-ти аналогічних епізодів крадіжок з торгівельних закладів міста.

Кримінальне провадження проти нього розпочате за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України («Крадіжка»). Статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Два тижні тому у райвідділі поліції 32-річний мешканець міста розповів свою історію. Того дня невідома особа під час спілкування з ним, зловживаючи довірою заявника, заволоділа його мобільним телефоном і зникла з місця події. Вартість втраченого таким чином електронного пристрою становить 3500 гривень.

Але невдовзі по тому, в результаті проведених слідчо-розшукових заходів поліцією було викрито 31-річного мешканця міста, винного у злочині.

Кримінальне провадження порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України («Шахрайство»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.