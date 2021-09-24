Кримінал в Олександрії: рецидивіст обікрав двох дітей

Батьки двох 13-річних підлітків звернулися з заявою до Олександрійського районного відділу поліції про те, їхніх дітей обікрали. Про це «голос Громади» повідомили в секторі моніторингу райвідділу.

Подія, яка сталася два тижні тому, мала такий вигляд: підлітки безтурботно розважалися на одному з дитячих майданчиків міста, залишивши власні речі неподалік. Відсутністю уваги з боку дітей спритно скористався невідомий злодій, який непомітно поцупив з їхніх сумок два смартфони «Xiaomi», сумарна вартість яких складає близько 6000 гривень.

Як встановила поліція кілька днів тому після проведених слідчо-розшукових заходів, до вчинення даного кримінального правопорушення причетний 21-річний, раніше судимий мешканець міста. Проти нього розпочате кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.