Кримінал в Олександрії: сусідське пильне око іноді буває дуже корисним…

Олександрійська поліція запобігла злочину завдяки небайдужості сторонньої очевидиці, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, наданою прес-службою міського відділу поліції.

Минулого тижня до Олександрійського відділу поліції надійшло термінове повідомлення від 52-річної жительки міста. Схвильована жінка по телефону розповіла, що вона щойно (а це було близько 15-ї години) помітила, як до сусіднього з нею будинку приватного домоволодіння проник якийсь невідомий чоловік.

За адресою, вказаною громадянкою, негайно прибула група реагування патрульної поліції міськвідділу, яка й справді «застукала» в помешканні, де на той час не було господарів, незваного гостя. Ним виявився такий собі 41-річний житель міста. Оскільки він до прибуття поліції і свого затримання нею нічого накоїти не встиг, то проти нього поки що відкрито провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.162 Кримінального кодексу України («Порушення недоторканості житла»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.