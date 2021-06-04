Кримінальна хроніка тижня в Олександрії

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 550 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких за 56 заяв внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляє «Голос Громади» за інформацією сектору моніторингу райвідділу поліції.

30 травня Олександрія відзначала День міста, в рамках якого було проведено 7 масових святкових заходів. В ході святкування до поліції надійшло 14 звернень від дітей і дорослих з проханням допомогти встановити місце знаходження зниклих рідних. В результаті проведених розшуків усіх дітей та неповнолітніх було благополучно повернуто батькам, з якими поліція провела профілактичну бесіду з приводу недопущення неналежного догляду за дітьми в подальшому. Під час святкування якихось значних порушень громадського порядку допущено не було.

Далі – про кримінальні події. 27 травня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від підприємства, яке надає послуги зв’язку: невстановлена особа, шляхом пошкодження запірного пристрою, проникла до оглядових колодязів каналізації, звідки викрала електрокабель.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів в скоєнні злочину було викрито 26-річного, раніше судимого мешканця Олександрії. Проти нього розпочате провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України («Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

27 лютого цього року 18-річна громадянка повідомила поліцію, що невстановлена особа зламала замок вхідних дверей нежилої будівлі, звідки викрала двигун до холодильника, пральну машину та лічильник на воду, чим спричинила матеріальну шкоду на суму близько 2500 грн.

Кілька днів тому правоохоронцями в скоєнні злочину було викрито 26-річного, раніше судимого жителя міста. Йому інкримінується та ж ч.3 ст.185 КК України з відповідним покаранням.

А 19 травня до Олександрійського райвідділу поліції надійшла заява від 27-річного мешканця міста про те, невстановлена особа на олександрійській вулиці Ярмарковій таємно викрала у нього велосипед, чим спричинила заявнику майнову шкоду на суму 6000грн.

Минулого тижня поліція викрила винного у цьому 26-річного, раніше судимого громадянина. Кримінальне провадження розпочате за ч.2 ст.185 КК України («Крадіжка, вчинена повторно, або за змовою групи осіб»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

23 травня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 63-річної працівниці одного з кафе міста: невстановлена особа скориставшись відсутністю уваги з боку жінки, заволоділа належним їй мобільним телефоном, спричинивши потерпілій матеріальні збитки на суму близько 3000 грн. Незабаром правоохоронці встановили, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний 38-річний відвідувач цього закладу харчування. Тепер йому загрожує покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років (ч.1 ст.185 КК України («Крадіжка»).

Крім того, за минулий тиждень на території обслуговування Олександрійського відділу поліції трапилося 6 випадків дорожньо-транспортних пригод.

Працівниками відділу поліції за вказаний період було складено 248 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 57 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 2 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 43 осіб (ст.178 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства складено 20 протоколів про адміністративне правопорушення (ст.173 п. 2 КУпАП).