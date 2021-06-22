Кримінальна хроніка тижня в Олександрії

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 507 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких за 67 заяв внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, наданою сектором моніторингу райвідділу поліції. Далі – про деякі з подій.

9 червня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 42-річної мешканки Олександрійського району про те, що невідома особа, скориставшись відсутністю уваги з боку її малолітнього сина, заволоділа його мобільним телефоном на дитячому майданчику, спричинивши матеріальну шкоду на суму близько 2000 грн .

В ході проведення слідчо-розшукових заходів нещодавно було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний 43-річний громадянин. Відомості за фактом крадіжки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

75-річна мешканка міста повідомила поліцію про те, що невстановлена особа проникла до приміщення її будинку, звідки викрала грошові кошти в сумі 1000 гривень. Незабаром поліція викрила винного у скоєнні злочину, 28-річного, раніше судимого жителя Олександрії.

Кримінальне провадження відкрите за ч.3 ст.185 ККУ («Крадіжка, поєднана з проникненням у житло»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

А в 37-річної мешканки міста невстановлений злодій викрав велосипед (як з`ясувалося, досить дорогий – вартістю 10000 гривень.

Але в ході проведення слідчо-розшукових заходів злочин було розкрито. До того ж виявилося, що скоїв його не злодій, а злодійка – 49-річна жителька міста. Провадження відкрите за ч.1 ст.185 КК України («Крадіжка»). Їй загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.

Крім того, у рамках розпочатого кримінального провадження, працівниками Олександрійського районного відділу поліції було проведено санкціонований обшуки за місцем проживання мешканця міста Олександрії і вилучено заборонені речовини. В цьому домоволодінні правоохоронці виявили поліетиленові пакунки, паперові згортки та ємності з подрібненими рослинами конопель і речовини, які є компонентами для виготовлення психотропних речовин. Вилучене направлено для проведення експертиз до Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Наразі вирішується питання про оголошення підозри в скоєнні кримінального правопорушення та обрання міри запобіжного заходу.

За вказаними фактами інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних заходів, психотропних речовин»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

За минулий тиждень на території обслуговування Олександрійського районного відділу поліції трапилося 7 випадків дорожньо-транспортних пригод, один з яких – з травмованим учасником.

Протягом тижня працівниками відділу поліції було складено 154 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з них 60 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 3 протоколи (ст.130 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства складено 18 протоколів про адміністративне правопорушення (ст.173 п. 2 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 23 особи (ст.178 КУпАП).