Кримінальна хроніка тижня в Олександрії

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 495 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких за 55 повідомлень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань – про це «Голос Громади» поінформували в секторі моніторингу райвідділу.

Минулого тижня однією з найпомітніших кримінальних подій стало затримання працівниками поліції злодія, який протягом короткого часу здійснив на території Олександрії щонайменше чотири квартирних крадіжки із значними матеріальними наслідками для потерпілих (про це раніше повідомляв «Голос Громади»). Фігурант цієї справи вже був раніше неодноразово судимий. Наразі поліцією ведеться слідство і перевіряється ймовірна причетність затриманого до інших аналогічних злочинів.

Крім того, минулого тижня працівниками відділу поліції було складено 71 протокол за порушення адміністративного законодавства, з яких 40 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 2 протоколи (ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

За виготовлення, зберігання чи купівлю самогону складено 9 протоколів про адміністративне правопорушення (ст. 176 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 9 осіб (ст.178 КУпАП).

За минулий тиждень на території обслуговування Олександрійського районного відділу поліції трапилося 5 випадків дорожньо-транспортних пригод, один з яких – з травмованим учасником події, повідомив сектор моніторингу Олександрійської районної поліції.