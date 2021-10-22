Кримінальна хроніка тижня в Олександрії

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 439 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких за 35 повідомлень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про це «Голос Громади» повідомили у відділі моніторингу райвідділу.

За цей же період на території обслуговування Олександрійського районного відділу поліції сталося 6 випадків дорожньо-транспортних пригод, з яких один – з травмованим учасником. Далі – ще про деякі з подій.

12 вересня до поліції звернувся 19-річний олександрієць з повідомленням про те, що невідома йому особа, скориставшись відсутністю уваги з його боку, викрала належний йому транспортний засіб (мотоскутер) «Дельта».

Минулого тижня, в результаті проведених слідчо-розшукових дій, працівниками райвідділу поліції в скоєнні цього злочину було викрито 32-річного мешканця міста. Проти нього порушено провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом, скоєне з обтяжуючими обставинами). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Тривають слідчі дії.

Інший випадок угону транспорту поліція зафіксувала трохи раніше: 10 вересня до Олександрійського районного відділу поліції заявив 53-річний мешканець міста про крадіжку належного йому мотоцикла « Матрікс» невідомим злодієм. Спричинені цим матеріальні збитки власнику мотоцикла були визначені у 30 тисяч гривень. Кілька днів тому правоохоронці викрили злочинця: ним виявився 27-річний місцевий житель. Йому інкримінується та сама ч.2 ст.289 ККУ з передбаченим статтею покаранням – позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

І ще одна подія минулого місяця: 7 вересня у 34-річної олександрійки, з підвального приміщення, якийсь зловмисник викрав її особисті речі на загальну суму 2500 гривень. Нещодавно поліція встановила особу та розшукала злодія: ним виявився 52 -річний громадянин. Його правопорушення кваліфікується за ч.3 ст.185 ККУ (Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Протягом минулого тижня працівниками райвідділу поліції було складено 107 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 66 – за порушення правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 3 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 27 осіб (ст.178 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства складено 12 адміністративних протоколів, – повідомили у райвідділі поліції.