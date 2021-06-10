Кримінальна хроніка тижня в Олександрії: пограбування і крадіжки

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 513 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких за 60 заяв внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» повідомив начальник сектору моніторингу відділу поліції Віталій Старчик.

Далі – про деякі з подій, що сталися раніше, а розкриті були минулого тижня. Так, 27 травня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від підприємства, яке надає послуги електрозв’язку. Йшлося про те, що невстановлена особа, шляхом пошкодження запірного пристрою проникла до оглядових колодязів каналізації, звідки викрала 240 метрів електрокабелю зв’язку, спричинивши цим матеріальні збитки підприємству на суму 20000 гривень.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів в скоєнні злочину було викрито 27-річного раніше судимого мешканця міста Олександрії. Відомості за фактом крадіжки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України («Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

7 червня близько другої години ночі до райвідділу поліції звернувся 20-річний олександрієць з повідомленням: невідомий йому чоловік в ході конфлікту силою відібрав у нього мобільний телефон вартістю 15 тисяч гривень. Пограбування сталося в центральній частині міста.

Правоохоронці спрацювали оперативно і фахово: протягом декількох годин розшукали та затримали чоловіка, причетного до вчинення даного злочину.

Ним виявився 22-річний мешканець Олександрії, в якого слідчим було вилучено речові докази, що вказують на причетність до вчинення кримінального правопорушення. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлено про підозру в скоєнні правопорушення та судом обрано міру запобіжного заходу.

Розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 186 («Грабіж») Кримінального кодексу України, триває. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

19 травня 28-річний житель міста повідомив поліцію, що невідомий злодій, скориставшись відсутністю уваги з боку заявника, заволодів його велосипедом вартістю близько 6000 грн .

В ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцією було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний 27 річний раніше судимий мешканець міста. Проти нього розпочате кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України («Крадіжка»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

3 червня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 52-річної працівниці одного з торгівельних закладів міста, про те, що невстановлена особа здійснила крадіжку продуктів харчування на загальну суму 500 гривень. Поліція провела відповідні заходи і встановила, що крадіжку скоїв 42-річний, раніше судимий мешканець міста. Кримінальне провадження відкрито за тією ж, що і в попередньому випадку, статтею ККУ з відповідними видами покарання.

За минулий тиждень на території обслуговування Олександрійського райвідділу поліції трапилося 2 випадки дорожньо-транспортних пригод.

Працівниками відділу поліції було складено 96 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 38 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 2 протоколи (ст.130 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства складено 10 протоколів про адміністративне правопорушення (ст.173 п. 2 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 21 особа (ст.178 КУпАП).