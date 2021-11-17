Кримінальна хроніка тижня в Олександрії: злодії-рецидивісти

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 469 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких за 57 заяв внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» повідомили в секторі моніторингу райполіції.

Серед злочинів, розкритих правоохоронцями протягом минулого тижня, зокрема привертають увагу крадіжки, у багатьох випадках скоєні особами, що вже мали раніше подібні судимості. Об`єктами злочинних посягань переважно стають літні люди, але й не тільки вони. Далі – про деякі з подій.

4 листопада до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 80-річної мешканки Олександрії про те, що якась невстановлена особа таємно проникла до приміщення господарської будівлі у приватному домоволодінні жінки, звідки викрала запчастини до автомобіля, спричинивши матеріальні збитки на загальну суму 1200 гривень.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцією було викрито причетного до скоєння злочину – 36-річного, раніше судимого мешканця міста. Відомості за фактом події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України («Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

5 листопада 62-річна мешканка міста повідомила поліцію про схожу крадіжку. Різниця між цією подією та описаною вище полягала тільки у вкрадених речах та загальній сумі збитків: з господарської будівлі (сараю) потерпілої невідомий злодій викрав велосипед «Діскавері», електротример та пилосос – всього на суму 5 тисяч гривень.

Кілька днів тому поліція знайшла злочинця – 37-річного, раніше судимого жителя Олександрії. Йому інкримінується та ж частина 3 статті 185 ККУ.

5 листопада. До поліції надійшло повідомлення від 36-річного олександрійця: невстановлена особа проникла до його будинку, звідки викрала особисті речі заявника на загальну суму 2000 гривень.

І як з`ясували нещодавно правоохоронці, тут також мав місце злочинний рецидив: злодієм виявився 36-річний, раніше судимий житель міста, якому пред`явлена підозра за ч. 3 ст. 185 ККУ.

Також за минулий тиждень працівниками відділу поліції було складено 172 протоколи за порушення адміністративного законодавства, з яких 86 – за порушення правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 4 протоколів (ст. 130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 18 особи (ст. 178 КУпАП), повідомили в поліції.