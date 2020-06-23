Кримінальна відповідальність та штраф: з 1 липня в Україні будуть впроваджені більш жорсткі покарання за водіння авто в нетверезому стані

З 1 липня 2020 року набуває чинності Закон від 22.11.2018 № 2617-VIII, яким запроваджується інститут кримінальних проступків, повідомляє «Голос Громади».

Зокрема, кримінальним проступком стане управління транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.

За даними прес-служби Адвокат права., кримінальний кодекс буде доповнено ст. 286-1, відповідно до якої караються штрафом від 17 000 до 34 000 грн, а в разі повторного порушення, новий штраф складе 51 тисячу грн з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років наступні порушення.

За які конкретні дії вводиться кримінальна відповідальність:

– керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

– передавання керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів;

– відмова водія від проходження медичного огляду на стан сп’яніння або щодо вживання таких лікарських препаратів;

– вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їхній основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником).