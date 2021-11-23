Кримінальні події тижня в Олександрії

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшли 452 звернення про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста і району, з яких за 33 заяви внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» повідомив начальник сектору моніторингу райвідділу Віталій Старчик. Далі – про деякі з розкритих злочинів.

11 листопада до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 48-річного мешканця Олександрійського району про те, що невстановлена особа проникла до приміщення господарської будівлі заявника, звідки викрала цілий набір електроінструментів: зварювальний апарат, будівельний фен, електролобзик, шуруповерт та дві пилки-«болгарки», спричинивши цим господарю матеріальні збитки на загальну суму 7 тисяч гривень.

Нещодавно поліцією, в результаті проведених слідчо-розшукових заходів, в скоєнні злочину було викрито 38-річного, раніше судимого мешканця міста. Відомості за фактом крадіжки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України («Крадіжка, поєднана з проникненням у житло»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

16 листопада 64-річний мешканець Олександрійського району поскаржився поліції про те, що невстановлений злодій викрав з приміщення його господарської будівлі дві бензопили загальною вартістю 5500 гривень. Минулого тижня поліція знайшла і цього зловмисника. Ним виявився також раніше судимий, 37-річний мешканець міста. Йому інкримінується та ж ч. 3 ст. 185 ККУ з покаранням у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Протягом минулого тижня службовцями Олександрійського районного відділу поліції спільно з працівниками Держпродспоживслужби продовжувалася робота з перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок на порушників законодавства складено 12 адміністративних протоколів відповідно до ст. 44-3 КУпАП.

Всього за тиждень працівниками відділу поліції було складено 143 протоколи за порушення адміністративного законодавства з яких 56 – за порушення правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 4 протоколів (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 28 осіб (ст.178 КУпАП).