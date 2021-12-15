Кримінальні події тижня в Олександрії

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшли 444 звернення про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких за 48 заяв внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» повідомив начальник сектору моніторингу райвідділу Віталій Старчик. Далі – про деякі з подій.

4 грудня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 40-річного мешканця міста: невідома йому особа, скориставшись відсутністю уваги з його боку, викрала належний заявнику мотоцикл «Хонда», спричинивши при цьому матеріальних збитків на суму 5000 гривень.

В ході проведення слідчо-розшукових дій працівниками Олександрійського районного відділу поліції в скоєні злочину було викрито 25-річного мешканця міста. За даним фактом порушено провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України («Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням у приміщення чи інше сховище»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Тривають слідчі дії.

28 листопада 38-річна олександрійка звернулася до поліції про те, що невстановлена особа проникла на територію її домоволодіння, звідки викрала належну їй автоматичну насосну станцію спричинивши матеріальні збитки власниці на загальну суму 3000 гривень.

Минулого тижня поліцією було викрито злодія – 38-річного, раніше судимого мешканця міста Олександрії. Йому інкримінується ч.3 ст.185 КК України («Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому», – карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років).

А 26 листопада у 66-річної мешканки Олександрійського району з приміщення господарської будівлі викрали велосипед, спричинивши матеріальні збитки на загальну суму 1600 гривень.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів була встановлена причетність до вчинення даного злочину 39-річного, раніше судимого жителя району. Кримінальне провадження розпочате за ознаками ч. 3 ст. 185 КК України. За ці дії злодію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

10 грудня о 18:10 до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що неподалік с. Олександрійське, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

Виїздом на місце події працівників поліції було установлено, що дана подія трапилася за участю 65-річного водія легкового автомобіля «Пежо» та 56-річного водія вантажного автомобіля. В результаті ДТП пасажирка легкового автомобіля отримала тілесні ушкодження; працівниками швидкої медичної допомоги вона була доставлена до лікувального закладу. Наразі за фактом даної дорожньо-транспортної пригоди проводиться перевірка, за результатами якої буде надано правову оцінку діям водіїв згідно правил дорожнього руху України.

Також протягом тижня працівниками відділу поліції було складено 114 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 39 – за порушення правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 4 протоколів (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 14 осіб (ст.178 КУпАП).

Працівниками Олександрійського районного відділу поліції спільно з працівниками Держпродспоживслужби продовжувалася робота з перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 8 адміністративних протоколів відповідно до ст. 44-3 КУпАП, – повідомили у секторі моніторингу райвідділу.