Кримінальні події тижня в Олександрії

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 414 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких 42 заяви внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» поінформував речник райвідділу Віталій Старчик. Далі – про деякі з подій.

Минулого тижня до райвідділу поліції надійшло повідомлення від 70-річної мешканки міста: невстановлена особа проникла до її будинку, звідки викрала телевізор, спричинивши матеріальні збитки на суму 1000 гривень.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів по «гарячих слідах», працівниками відділу поліції затримано особу, яка вчинила даний злочину. Це 53-річний, раніше судимий мешканець Олександрійського району. У нього слідчим було вилучено речові докази, що вказують на його пряму причетність до вчинення даного злочину. Злодія затримано в порядку ст. 208 ККУ, повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень та за клопотанням слідчих, судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розпочате провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка, поєднана з проникненням у житло»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

20 грудня до поліції звернулась 55-річна жителька Олександрійського району із заявою про те, що хтось проник до території її подвір’я, звідки викрав металеві вироби, спричинивши матеріальні збитки на загальну суму 1000 гривень.

Кілька днів тому працівники поліції встановили, що в скоєнні злочину брали участь двоє місцевих мешканців 35 та 34 років. Проти них розпочате кримінальне провадження за ч.3 ст.185 КК України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

А ця подія сталася 26 листопада цього року. Тоді до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 52-річної олександрійки: невідома особа проникла до території її будинку, звідки викрала електроінструмент – два перфоратори, дриль, болгарку, а також інші особисті речі потерпілої, спричинивши їй матеріальні збитки на загальну суму 10000 гривень.

Злочинця – 53-річного, раніше судимого мешканця Олександрійського району, поліція викрила минулого тижня. Йому також інкримінується ч.3 ст.185 КК України з відповідним покаранням у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Також за минулий тиждень працівниками відділу поліції було складено 106 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 56 – за порушення правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 2 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 15 осіб (ст.178 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства складено 8 адміністративних протоколів.

Працівники Олександрійського районного відділу поліції спільно з працівниками Держпродспоживслужби продовжують роботу з перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 3 адміністративні протоколи відповідно до ст. 44-3 КУпАП.