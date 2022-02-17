Кримінальні події тижня в Олександрії

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 430 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких за 65 заяв внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляє «Голос Громади» за інформацією сектору моніторингу райвідділу поліції. Далі – про деякі з подій і розкритих правопорушень

10 лютого увечері до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 55-річної мешканки міста про те, що невідомий чоловік відкрито заволодів її сумкою, в якій були мобільний телефон та гроші, чим спричинив матеріальних збитків власниці на загальну суму 5000 гривень. У результаті вжитих розшукових заходів працівники поліції розшукали чоловіка, причетного до даного кримінальне правопорушення. Ним виявився 21-річний мешканець міста Олександрії. Розслідування у рамках провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 186 («Грабіж») Кримінального кодексу України, триває. Санкцією цієї статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

9 лютого райвідділ поліції повідомив 52-річний олександрієць: якийсь незнайомець, скориставшись відсутністю уваги з боку потерпілого, здійснив крадіжку його мобільного телефону вартістю близько 2000 гривень .

Минулого тижня злочинця було викрито поліцією. Ним виявився 35-річний місцевий мешканець. Його дії кваліфіковані згідно з ч.1 ст.185 КК України («Крадіжка»). За це законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

ДТП. 11 лютого о 07:20 до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в біля с. Куколівка Олександрійського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля .

Виїхавши на місце події, працівники поліції встановили: водій вантажного автомобіля «Рено», не врахувавши дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та виїхавши за межі проїжджої частини, допустив перекидання транспортного засобу, що призвело до його механічних пошкоджень. Учасниками даної пригод стали водій та пасажир вантажного автомобіля, які в результаті ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікувального закладу.

Наразі за фактом дорожньо-транспортної пригоди проводиться перевірка, за результатами якої буде надано правову оцінку діям водія згідно правил дорожнього руху України.

Також протягом минулого тижня працівниками відділу поліції було складено 110 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 44 – за порушення правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 2 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 20 осіб (ст.178 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства складено 12 адміністративних протоколів.