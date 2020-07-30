Кримінальні події тижня в Олександрії

Протягом минулого тижня до Олександрійського відділу поліції надійшло 419 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста, з яких 43 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» повідомили у міськвідділі. Далі – про деякі з подій.

12 липня 30-річний олександрієць повідомив поліцію, що того ж дня він виявив у себе вдома крадіжку: невідомий у проміжок часу між 9-ю та 13-ю годинами за відсутності господаря, пошкодив вікно і проник до будинку, звідки викрав телевізор. Таким чином злодій завдав майнової шкоди власнику на 6 тисяч гривень.

В ході проведення слідчо-розшукових дій у скоєнні злочину поліцією викрито 30-річного, раніше судимого мешканця міста. Проти нього відкрито провадження за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України («Крадіжка, поєднана з проникненням у житло»). За ці дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 6-ти років.

17 липня до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від 46-річної мешканки міста: напередодні невідома особа таємно проникла до приміщень літньої кухні, гаража та господарської будівлі на території домоволодіння заявниці, звідки викрала бензопилу, чим спричинила шкоду на суму близько 2000 гривень.

Поліція успішно провела відповідні заходи і викрила винного у цій крадіжці: ним виявився 46-річний житель міста, який також раніше вже мав судимість. За цим фактом порушено кримінальне провадження за тими ж ознаками злочину (ч.3 ст.185 ККУ).

22 липня 58-річна олександрійка поскаржилася поліції, що того ж дня близько о пів-на восьму ранку вона перебувала на території районної лікарні і там невідомо хто таємно викрав у неї мобільний телефон вартістю 4 тисячі гривень. Слідчо-розшукові заходи поліції дали свій результат: «невідомо хто» виявився 37-річною жителькою міста, якій тепер доведеться відповідати перед законом по кримінальній статті 185 (ч.1) («Крадіжка»). Викрадену річ у неї вилучено та повернуто власниці.

Також 25 липня працівниками Олександрійського відділу поліції було проведено профілактичне відпрацювання міста. Під час заходу задокументовано 6 фактів порушення адміністративного законодавства, серед яких незаконне придбання та зберігання самогону, куріння тютюнових виробів у заборонених місцях та перебування осіб у п`яному вигляді у громадському місці, що ображає людську гідність та громадську мораль. Крім того, під час відпрацювання здійснювалася робота з особами, які перебувають на обліку в поліції, у тому числі з тими, хто перебуває під домашнім арештом, адміністративним наглядом, з раніше судимими особами.

Всього протягом минулого тижня працівниками міськвідділу було складено 146 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 84 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп`яніння складено 3 протоколи. За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 18 осіб.

За завідомо неправдивий виклик спеціальних служб притягнуто до відповідальності 6 осіб.