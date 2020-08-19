Кримінальні події тижня в Олександрії: грабіж серед білого дня

Протягом минулого тижня до Олександрійського відділу поліції надійшло 361 звернення про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста, з яких 46 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань – про це «Голос Громади» повідомив речник міськвідділу, дільничний офіцер Віталій Старчик. Далі – про окремі з цих подій, в яких фігурують злодії-рецидивісти.

Зухвалість грабіжників перейшла межі. 11 серпня до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від 62-річного мешканця міста про те, що того ж дня, близько 10 год. 30 хв. троє невідомих осіб проникли на територію домоволодіння заявника і там відкрито заволоділи велосипедом «Україна», який належав чоловіку і знаходився в його будинку.

На місце пригоди було одразу направлено наряд групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу. Правоохоронці відпрацювали прилеглу до місця скоєння злочину територію і по гарячих слідах, менш ніж за годину затримали усіх трьох осіб, причетних до пограбування. Злочинцями виявилися 48-, 41- та 27-річний раніше судимі мешканці міста. Зловмисників було затримано.

За фактом порушено провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.186 Кримінального кодексу України («Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище», – карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років).

Двічі – на ті самі граблі. 3 серпня 58-річна олександрійка повідомила міський відділ поліції, що 30 липня невідома особа таємно проникла до її домоволодіння і викрала звідти електроінструмент «болгарку» та алюмінієвий бідон, чим заподіяла матеріальну шкоду на суму близько 4 тисяч гривень. В ході слідчо-розшукових заходів поліцією минулого тижня було встановлено, що злочин скоїв 42-річний, раніше судимий мешканець міста.

А в ході проведеного слідства з`ясувалося, що цей фігурант причетний принаймні до ще однієї крадіжки, до того ж – на тому самому місці! Так, ще 25 липня ця ж 58-річна жителька міста повідомляла поліцію, що тоді невідомий злодій проник на територію її домоволодіння і викрав мобільний телефон та грошові кошти в сумі 200 гривень, чим разом завдав шкоди власниці на суму близько 500 грн. Як відповідатиме злочинець за подвійну крадіжку – вирішуватиме суд, а поки що проти нього порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 ККУ . За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Також протягом минулого тижня працівниками відділу було складено 143 протоколи за порушення адміністративного законодавства, з яких 83 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп`яніння складено 4 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 10 осіб (ст..178 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства складено 11 протоколів (ст. 173 п.2 КУпАП), повідомили в Олександрійському відділі поліції.