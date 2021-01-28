Кримінальні події тижня в Олександрії

Протягом минулого тижня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 421 звернення про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста, з яких за 76 повідомлень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, наданою начальником сектору моніторингу міськвідділу Віталієм Старчиком. Далі – про деякі з розкритих правопорушень.

22 січня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від працівниці одного з торгівельних закладів міста про те, що вона виявила крадіжку товару невстановленою особою з прилавків магазину на загальну суму 650 гривень. В ході проведення слідчо-розшукових заходів в скоєнні злочину було викрито 37-річного мешканця м. Олександрії. За фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 ККУ («Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою грeпи осіб»). За ці дії законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

48-річний місцевий мешканець 21 грудня повідомив поліцію, що протягом минулої доби невідома особа проникла до господарської будівлі за місцем мешкання заявника, звідки викрала велосипед, електродвигун та тепловентилятор, чим спричинила йому майнову шкоду на суму близько 5000 гривень.

Кілька днів тому, в результаті проведеного розшуку у скоєнні злочину правоохоронці викрили 39-річного мешканця міста.

Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.185 КК України («Крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення»). Злодію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

І ще про деякі подробиці однієї, дещо резонансної події розповіли «Голосу Громади» в поліції. 15 січня 2021 року в ході моніторингу однієї з соціальних мереж правоохоронці зафіксували, що на даній сторінці розміщене відео, на якому невідомий чоловік, перебуваючи на Соборній площі Олександрії у темну пору доби, здійснив декілька пострілів у повітря з предмету, схожого на пістолет. Подія викликала значне збурення у соцмережі та занепокоєння жителів міста, котрі вбачали у цьому пряму небезпеку громадському правопорядку.

При перевірці поліцейські встановили особу чоловіка у відеоматеріалі. Ним виявився 23-річний мешканець Знам`янського району, в якого було вилучено предмет, схожий на пістолет. В подальшому з`ясувалося, що це стартовий спортивний пістолет сигнально-шумової дії, який в обігу не заборонений.

Але в діях даного громадянина вбачаються ознаки адміністративного правопорушення, за що на останнього було складено адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та матеріали справи направлено до Олександрійського міськрайонного суду м. Олександрії, де детальніше розберуться, кому в нічній Олександрії «давав старт» цей «арбітр», прибулий iз сусіднього району…

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох до семи неоподаткованих мінімумів громадян, або до адміністративного арешту на строк до п’ятнадцяти діб.

Також протягом минулого тижня працівниками відділу поліції було складено 198 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 66 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 3 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 42 особи (ст.178 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства складено 13 протоколів про адміністративне правопорушення (ст.173 п. 2 КУпАП).

Минулого тижня працівниками Олександрійського районного відділу поліції спільно з працівниками Держпродспоживслужби продовжувалася робота з перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 20 адміністративних протоколів відповідно до ст. 44-3 КУпАП, повідомили у відділі.