Кримінальні події тижня в Олександрії

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 443 звернення про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста, з яких 64 повідомлення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» поінформував начальник сектору моніторингу відділу поліції Віталій Старчик. Зокрема посадовець розповів про низку крадіжок, розкритих поліцією.

Так, 20 лютого до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 55-річної мешканки міста, про те, що за час її відсутності вдома невідома особа проникла до території її домоволодіння, де з автомобіля викрала акумуляторну батарею, а з будинку – запчастини до газової колонки, спричинивши таким чином матеріальні збитки на суму 3000 грн. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів у скоєнні злочину було викрито 28-річного мешканця міста. Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.185 КК України («Крадіжка, поєднана з проникненням у житло»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

22 лютого Олександрійський відділ поліції повідомила 64-річна жителька міста, про крадіжку, скоєну у неї в нічний час: невідома особа проникла до господарської будівлі у дворі домоволодіння і витягла звідти різний електроінструмент на загальну суму 1000 грн. Минулого тижня поліцією у скоєнні злочину було викрито 28 річного мешканця міста. Розслідування проводиться у кримінальному провадженні за ознаками злочину, також передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

І знову крадіжка з домоволодіння приватного сектору міста: 24 лютого до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 44-річного мешканця міста, про те, що хтось проник до господарської будівлі за місцем мешкання заявника, звідки здійснив крадіжку різних речей на суму 600 грн. Цього разу поліцією було викрито відразу двох злодіїв: 31- та 28-річного місцевих мешканців.

«Подільникам» інкримінується ч.3 ст.185 КК України, законом за це передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

26 лютого працівниця одного з торгівельних закладів виявила, що у неї з прилавків магазину хтось викрав товар на загальну суму 800 гривень. Продавчиня повідомила про подію відділ районної поліції.

Кілька днів тому в ході проведення слідчо-розшукових заходів правоохоронцями в скоєнні злочину було викрито 37-річного мешканця міста. Поти нього порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.185 КК України («Крадіжка»). За ці дії йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Протягом минулого тижня працівниками відділу поліції було складено 114 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 55 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 2 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 20 осіб (ст.178 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства складено 10 протоколів про адміністративне правопорушення (ст.173 п. 2 КУпАП).

За минулий тиждень на території обслуговування Олександрійського районного відділу поліції трапилося 4 випадки дорожньо-транспортних пригод, один з яких – з травмованими учасниками.

Також минулого тижня працівниками поліції спільно з працівниками Держпродспоживслужби продовжувалася робота з перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 3 адміністративних протоколів відповідно до ст. 44-3 КУпАП, повідомив речник поліції В.Старчик.