Кримінальні події тижня в Олександрії

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 441 звернення про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких за 37 заяв внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» повідомили у секторі моніторингу райвідділу поліції.

За цей же період на території обслуговування районного відділу трапилося 6 випадків дорожньо-транспортних пригод, з яких дві події – з травмованими учасниками. Далі – про деякі з недавніх кримінальних подій.

6 жовтня до Олександрійської поліції надійшло повідомлення від 53-річного мешканця міста про те, що невстановлена особа проникла до приміщення його будинку, звідки викрала побутову техніку: холодильник та пральну машину, спричинивши цим матеріальні збитки на загальну суму 5000 гривень. В ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцією в скоєнні злочину було викрито 29 -річного мешканця міста Олександрії.

Відомості за фактом крадіжки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка з проникненням у приміщення»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

19 жовтня у 42-річної олександрійки невідомий зловмисник, скориставшись відсутністю уваги з її боку, вкрав мобільний телефон «Нокіа» вартістю 2600 гривень. Кілька днів тому поліція викрила і затримала цього злодія – 37-річного, раніше судимого мешканця міста.

Проти нього розпочате кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України («Крадіжка»). За це злодію загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.

Також протягом минулого тижня працівниками відділу поліції було складено 217 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 122 – за порушення правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 10 протоколів (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 25 осіб (ст.178 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства складено 11 адміністративних протоколів, – повідомляє райвідділ поліції.