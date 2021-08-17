Кримінальні події тижня в Олександрії: крадіжка харчів на 7 тисяч та інше

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 495 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких за 46 заяв внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань – про це «Голос Громади» повідомив начальник сектору моніторингу райвідділу поліції Віталій Старчик. Далі – про деякі з подій.

5 серпня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 45-річного власника одного з закладів харчування міста про те, що невстановлена особа в нічний час викрала з закладу товар на суму близько 7000 гривень.

Незабаром поліцією в ході проведення слідчо-розшукових заходів в скоєнні злочину було викрито 33-річного, раніше судимого за аналогічні злочини, мешканця міста Олександрії.

Розслідування проводиться у рамках провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України («Крадіжка, поєднана з проникненням у житло»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

12 липня райвідділ поліції повідомив 29-річний олександрієць: невідомий чоловік, скориставшись відсутністю уваги з боку потерпілого, викрав належний йому велосипед марки «Азимут», чим спричинив власнику збитків на суму близько 2000 грн.

Правоохоронці провели відповідні дії і встановили, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний 28-річний, раніше судимий місцевий мешканець.

Відомості за фактом крадіжки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате провадження за частиною 1 статті 185 КК України («Крадіжка»), що визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

30 липня до поліції звернулася 33-річна мешканка міста: невстановлена особа проникла до приміщення її будинку, звідки таємно викрала холодильник та пральну машину. Таким чином жінка зазнала майнової шкоди на суму близько 1500 гривень.

Минулого тижня працівники поліції викрили злодія – 32-річного, раніше судимого жителя Олександрії.

Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України. Винному загрожує покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Також протягом минулого тижня працівниками райвідділу поліції було складено 144 протоколи за порушення адміністративного законодавства, з яких 63 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 3 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства складено 37 адміністративних протоколів (ст.178 КУпАП).

За минулий тиждень на території обслуговування Олександрійського районного відділу поліції трапилося 4 випадків дорожньо-транспортних пригод, повідомив речник райвідділу поліції В.Старчик.