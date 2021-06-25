Кримінальні події тижня в Олександрії: крадіжки і наркотики

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 480 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких за 76 заяв внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань – про це «Голос Громади» повідомив начальник сектору моніторингу райвідділу Віталій Старчик. Далі – про деякі з розкритих злочинів.

14 червня Олександрійський райвідділ поліції повідомила 33-річна жителька міста про те, що невстановлена особа здійснила крадіжку належного заявниці велосипеда вартістю 2 тисячі гривень, який вона залишила без нагляду.

Минулого тижня в ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцією було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний 41-річний мешканець міста. Відомості за фактом крадіжки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України («Крадіжка»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Минулого тижня до Олександрійського районного відділу поліції надійшли повідомлення від жителів міста про вчинення кількох крадіжок з автомобілів. До місць скоєння злочинів було негайно направлено патрульні наряди, проведено відпрацювання території. Вже протягом наступних 20-ти хвилин поліцейські розшукали двох громадян, у яких під час огляду виявили речові докази, що вказують на причетність даних осіб до скоєння трьох крадіжок. Ними виявилися раніше судимі мешканці Дніпропетровської області, віком 20 та 21 рік.

У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили у затриманих 102 пластикові трубки з речовиною, схожою на наркотичну, які призначалися для збуту у вигляді закладок, загальною вагою близько 50 г та банківські картки. Вилучене направлено для проведення експертиз. Вказаних осіб затримано в порядку ст. 208 ККУ, повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень та за клопотанням слідчих, судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Поліцейські продовжують розслідування в рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 3 ст. 185 («Крадіжка») Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 307 ККУ («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

І ще про незаконний обіг наркотиків. У рамках розпочатого кримінального провадження, працівниками Олександрійського районного відділу поліції було проведено санкціонований обшук за місцем проживання 38-річного мешканця міста Олександрії, в ході якого вилучено заборонені в обігу речовини. Так, у домоволодінні правоохоронці виявили поліетиленові пакунки, паперові згортки та ємності з подрібненими рослинами конопель і речовини, які є компонентами для виготовлення психотропних речовин.

Вилучене направлено для проведення експертиз до Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Вирішується питання про оголошення підозри у скоєнні кримінального правопорушення та обрання міри запобіжного заходу. За вказаними фактами інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

За минулий тиждень на території обслуговування Олександрійського районного відділу поліції трапилося 4 випадки дорожньо-транспортних пригод, одна з яких – з травмованим учасником.

Працівниками відділу поліції було складено 130 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з них 59 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 2 протоколи (ст.130 КУпАП).

За виготовлення, зберігання чи купівлю самогону складено 16 протоколів про адміністративне правопорушення (ст.176 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 11 осіб (ст.178 КУпАП).