Кримінальні події тижня в Олександрії: пограбовані жінки

Протягом минулого тижня до Олександрійського відділу поліції від мешканців міста надійшло 340 звернень про кримінальні правопорушення та інші події, з яких 41 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомив «Голос Громади» речник міськвідділу Віталій Старчик. Далі – про деякі з подій.

Взяв те, що «погано лежало». До міськвідділу поліції звернулася 23-річна олександрійка і розповіла, що того ж дня близько 23-ї години невідома особа скористалася відсутністю її уваги і здійснила крадіжку телефону, який дівчина залишила на столі у дворі житлового будинку, що завдало майнової шкоди заявниці на суму близько 6 тисяч гривень.

Працівники поліції встановили цю особу. Як з`ясувалося, телефон нишком привласнив 19-річний місцевий мешканець. За даним фактом проти нього порушено провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка»). За ці дії законом визначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Зухвалий «ривок». 13 вересня 52-річна жителька міста повідомила поліцію, що її щойно пограбували прямо на міському ринку: невідомий чоловік несподівано вирвав у неї з рук гаманець, у якому були 1800 гривень і зник з місця події. В результаті проведених слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили особу, котра скоїла злочин: грабіжником виявився 26-річний мешканець Олександрійського району. Проти нього відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 ККУ («Грабіж»). За ці дії передбачено покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Інше, схоже за своєю зухвалістю і способом, пограбування також перебувало у розробці міської поліції з 12 липня цього року. Тоді 74-річна олександрійка поскаржилася правоохоронцям, що якийсь незнайомець серед білого дня відкрито заволодів її майном, коли вона перебувала на території одного з навчальних закладів міста. Злочинець раптово підбіг до жінки, зірвав з неї золотий ланцюжок з хрестиком і накивав п`ятами…

Минулого тижня поліція викрила і цього нападника. Ним виявився 31-річний житель міста. За даною справою розпочато слідство за тією ж ч.1 ст.186 ККУ, яка також передбачає максимальне покарання за цей вид злочину до 4-х років позбавлення волі.

Також, за повідомленням дільничного офіцера поліції В.Старчика, працівниками міськвідділу за минулий тиждень було складено 118 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 87 – за порушення правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння складеного 5 протоколів. За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 8 осіб.

За завідомо неправдивий виклик спеціальних служб притягнуто до відповідальності 7 осіб за ст.183 КУпАП, що тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.