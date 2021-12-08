Кримінальні події тижня в Олександрії: понад 440 звернень надійшло від мешканців

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За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшли 442 звернення про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких 46 повідомлень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» поінформував сектор моніторингу райвідділу поліції. Далі – про деякі з тих подій.

29 листопада до Олександрійського районного відділу поліції звернувся 44-річний мешканець міста Олександрії. Він виявив, що  невідомий  йому чоловік,  скориставшись відсутністю уваги заявника,  здійснив крадіжку належної йому каблучки, спричинивши при цьому збитків на загальну суму 2000 гривень .

Минулого тижня поліцією в ході проведення слідчо-розшукових заходів у скоєнні злочину було викрито 38-річного, раніше судимого мешканця м.  Олександрії. Відомості за фактом крадіжки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате провадження за ознаками правопорушення, передбаченого  ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу  України («Крадіжка»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

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5 грудня  о 23:16 до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення  про те, що на одній з вулиць в селищі  Олександрійському сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля «ВАЗ».

На місці події працівники поліції встановили, що водій автомобіля ВАЗ, не врахувавши дорожню обстановку та не впоравшись з керуванням, допустив з’їзд з автошляху. Працівниками групи реагування патрульної поліції було установлено особу, яка скоїла ДТП: ним виявився 31-річний мешканець Олександрійського району, який допустив цілу низку порушень .

Так, за порушення правил дорожнього руху на водія складено адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 КУпАП «Керування транспортними засобами особами які перебувають у стані сп’яніння», ст. 124 КУпАП « Порушення правил  дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів,  ч. 1 ст. 126 КУпАП « Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування або позбавлена права керування транспортними засобами та ст. 185 «Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського».

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А про аварію що сталася нещодавно поблизу с.Куколівки раніше повідомляв «Голос Громади». Ось як подію прокоментували в поліції: «4 грудня  о 23:54 до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення  про те, що неподалік с. Куколівки сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля «ДАФ».  Виїздом на місце події працівників поліції було встановлено, що водій вантажного автомобіля «ДАФ» не врахував дорожню обстановку не впорався з керуванням і допустив з’їзд з автошляху в кювет. Наразі за фактом даної дорожньо-транспортної пригоди проводиться перевірка за результатами якої буде надано правову оцінку діям водія згідно правил дорожнього руху України».

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Також протягом минулого тижня працівниками відділу поліції було складено 161 протокол за порушення адміністративного законодавства, з яких 66 – за порушення правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 6 протоколів (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 24 особи (ст.178 КУпАП).

За невиконання батьками або особами, що їх заміняють, обов’язків щодо виконання дітей складено 8 адміністративних протоколів.

Працівниками Олександрійського районного відділу поліції спільно з фахівцями Держпродспоживслужби продовжувалася робота з перевірки суб’єктів  господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 7 адміністративних протоколів відповідно до ст. 44-3 КУпАП, повідомляє райвідділ поліції.

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