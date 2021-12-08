Кримінальні події тижня в Олександрії: понад 440 звернень надійшло від мешканців

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшли 442 звернення про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких 46 повідомлень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» поінформував сектор моніторингу райвідділу поліції. Далі – про деякі з тих подій.

29 листопада до Олександрійського районного відділу поліції звернувся 44-річний мешканець міста Олександрії. Він виявив, що невідомий йому чоловік, скориставшись відсутністю уваги заявника, здійснив крадіжку належної йому каблучки, спричинивши при цьому збитків на загальну суму 2000 гривень .

Минулого тижня поліцією в ході проведення слідчо-розшукових заходів у скоєнні злочину було викрито 38-річного, раніше судимого мешканця м. Олександрії. Відомості за фактом крадіжки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України («Крадіжка»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

5 грудня о 23:16 до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць в селищі Олександрійському сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля «ВАЗ».

На місці події працівники поліції встановили, що водій автомобіля ВАЗ, не врахувавши дорожню обстановку та не впоравшись з керуванням, допустив з’їзд з автошляху. Працівниками групи реагування патрульної поліції було установлено особу, яка скоїла ДТП: ним виявився 31-річний мешканець Олександрійського району, який допустив цілу низку порушень .

Так, за порушення правил дорожнього руху на водія складено адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 КУпАП «Керування транспортними засобами особами які перебувають у стані сп’яніння», ст. 124 КУпАП « Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, ч. 1 ст. 126 КУпАП « Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування або позбавлена права керування транспортними засобами та ст. 185 «Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського».

А про аварію що сталася нещодавно поблизу с.Куколівки раніше повідомляв «Голос Громади». Ось як подію прокоментували в поліції: «4 грудня о 23:54 до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що неподалік с. Куколівки сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля «ДАФ». Виїздом на місце події працівників поліції було встановлено, що водій вантажного автомобіля «ДАФ» не врахував дорожню обстановку не впорався з керуванням і допустив з’їзд з автошляху в кювет. Наразі за фактом даної дорожньо-транспортної пригоди проводиться перевірка за результатами якої буде надано правову оцінку діям водія згідно правил дорожнього руху України».

Також протягом минулого тижня працівниками відділу поліції було складено 161 протокол за порушення адміністративного законодавства, з яких 66 – за порушення правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 6 протоколів (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 24 особи (ст.178 КУпАП).

За невиконання батьками або особами, що їх заміняють, обов’язків щодо виконання дітей складено 8 адміністративних протоколів.

Працівниками Олександрійського районного відділу поліції спільно з фахівцями Держпродспоживслужби продовжувалася робота з перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 7 адміністративних протоколів відповідно до ст. 44-3 КУпАП, повідомляє райвідділ поліції.