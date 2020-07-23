Кримінальні події тижня в Олександрії: за порушення карантину все ще карають

Протягом минулого тижня до Олександрійського відділу поліції надійшло 416 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста, з яких 37 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про це «Голос Громади» повідомили у правоохоронній установі. Далі – про деякі з подій за отриманою інформацією.

В один із днів зазначеного вище часового періоду до міського відділу поліції звернулася 38-річна жителька міста з заявою, що того ж дня, близько 16-ї години невідома особа шляхом вільного доступу, таємно, викрала з мережевого магазину міста товар, чим завдала матеріальних збитків на суму близько 900 гривень. По «гарячих слідах» поліція викрила злодія: ним виявився 24-річний мешканець міста. Викрадені речі були вилучені у злочинця та повернуті власнику. За фактом порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка»).

А двома тижнями раніше також від крадіжки постраждав інший олександрійський магазин. Так, 30 червня до міськвідділу поліції надійшло повідомлення від 48-річної мешканки міста про те, в період часу з 18 години по першу годину ночі невідома особа таємно зламала вхідні двері і проникла до приміщення одного з місцевих магазинів і викрала звідти електричний інструмент вартістю не менше 8000 гривень. Минулого тижня працівники поліції розкрили цю крадіжку: злочинцем виявився 34-річний раніше судимий житель міста. Проти нього відкрито провадження за ч.3 ст. 185 ККУ («Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення, або така, що завдала значної шкоди потерпілому», – карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років).

Також 18 та 19 липня працівниками міськвідділу поліції проводилося профілактичне відпрацювання міста. В ході заходу було виявлено факт незаконного зберігання наркотичної речовини, забороненої в обігу, 18-річним мешканцем міста. Речовину вилучено та направлено на експертизу. Розслідування за провадженням згідно з ч.1 ст.309 ККУ, триває. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до позбавлення волі на строк до 3-х років.

Також під час відпрацювання задокументовано 14 фактів продажу алкогольних напоїв неповнолітнім (що є адміністративним правопорушенням), незаконне придбання та зберігання самогону, куріння тютюнових виробів у заборонених місцях та перебування осіб у п`яному вигляді у громадських місцях, що ображає людську гідність і громадську мораль.

Під час відпрацювання здійснювалася робота з особами, які перебувають на обліках в поліції, у тому числі – з тими, що перебувають під домашнім арештом та адміністративним наглядом, раніше судимими.

Всього протягом минулого тижня працівниками Олександрійського відділу поліції складено 106 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 71 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортом у стані алкогольного сп`яніння складено 3 протоколи. За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 9 осіб.

За порушення правил карантину за минулий тиждень було складено 5 протоколів про адміністративне правопорушення.