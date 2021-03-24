Кримінальні події тижня в Олександрії: затримано двох грабіжників

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 425 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста, з яких за 43 повідомлення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про це «Голос Громади» поінформував начальник сектору моніторингу відділу Віталій Старчик.

22 березня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на території міста невідомі особи, застосувавши силу, відібрали в перехожого його сумку з особистими речами. У результаті вжитих заходів працівники групи реагування патрульної поліції протягом 10 хвилин розшукали та по «гарячих слідах» затримали чоловіків, схожих за прикметами на грабіжників.

Ними виявилися 22-річний житель міста та 27-річний раніше судимий мешканець Олександрійського району. У ході проведення поверхневої перевірки в затриманих вилучено речові докази, які вказують на їхню причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Громадян затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про повідомлення про підозру в скоєнні кримінального правопорушення та обрання міри запобіжного заходу. Розслідування в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України, триває. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років

20 березня працівниками Олександрійського районного відділу поліції було проведено профілактичне відпрацювання міста.

В ході відпрацювання було задокументовано 12 фактів порушення адміністративного законодавства, серед яких два факти порушення правил торгівлі тютюновими виробами на території одного з ринків міста, незаконне придбання та зберігання самогону, куріння тютюнових виробів у заборонених місцях, перебування осіб в п’яному вигляді в громадському місці, що ображає людську гідність та громадську мораль, а також порушення правил карантину.

Під час проведення заходу здійснювалась робота з особами, які перебувають на обліках в поліції, серед них і з тими, що перебувають під домашнім арештом, раніше судимими та особами, які перебувають під адміністративним наглядом.

За минулий тиждень на території обслуговування Олександрійського відділу поліції сталися 3 дорожньо-транспортні пригоди.

Працівниками відділу поліції було складено 173 протоколи за порушення адміністративного законодавства, з яких 68 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 1 протокол (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 29 осіб (ст.178 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства складено14 протоколів про адміністративне правопорушення (ст.173 п. 2 КУпАП).

За завідомо неправдивий виклик спеціальних служб притягнуто до відповідальності 7 осіб. (ст. 183 КУпАП)

На протязі минулого тижня працівниками Олександрійського відділу поліції спільно з працівниками Держпродспоживслужби продовжувалася робота по перевірці суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 11 адміністративних протоколів відповідно до ст. 44-3 КУпАП, – повідомив «Голос Громади» речник поліції В.Старчик.