Кримінальні події тижня в Олександрії (жіночі портрети)

Протягом минулого тижня до Олександрійського відділу поліції надійшло 374 звернення про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста, з яких 41 заява внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» повідомив речник міськвідділу Віталій Старчик. Далі – про окремі з подій.

«Затоварилась» не через касу. Кілька днів тому міськвідділ поліції повідомила 23-річна олександрійка про те, що 20 липня близько 12-ї години невідома особа шляхом вільного доступу, таємно викрала з одного із мережевих магазинів товар на суму близько 650-ти гривень.

В ході розшукових заходів поліція минулого тижня викрила цю особу: крадійкою виявилася 42-річна мешканка міста. Проти неї відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка»), що може означати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Таємнича гостя пішла не з порожніми руками. У наступній крадіжці, про яку повідомив поліцію 36-річний житель міста, також фігурує особа слабкої статі. За словами чоловіка, 27 липня увечері у нього вдома перебувала група запрошених осіб. (Причому з подальших подій випливало, що серед гостей були і невідомі люди).

А на ранок наступного дня господар виявив пропажу свого ноутбука «Asus» вартістю 12 тисяч гривень. Його підозра, серед іншого, впала на таку собі незнайому гостю, яка залишила гостину пізно вночі. І як припускав власник помешкання і зниклого комп`ютера, саме вона пішла з гостей, прихопивши з собою портативний гаджет…

Поліція встановила дану підозрілу особу, дійсно винну у скоєнні крадіжки: це була 25-річна місцева жителька. Зараз за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину по аналогічній статті (ч.1 ст.185) ККУ.

Крім того, за повідомленням поліції, протягом минулого тижня працівниками міського відділу було складено 100 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 60 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами у стані алкогольного сп`яніння складено 2 протоколи.

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 11 осіб.

За вчинення домашнього насильства складено 5 протоколів (ст. 172 п.2 КУпАП).