Кримінальні події в Олександрії: хуліганство чи «політична помста»?

За минулий тиждень до Олександрійського відділу поліції надійшло 378 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста, з яких 50 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляє «Голос Громади» за інформацією міськвідділу. Із зареєстрованих кримінальних правопорушень питома вага скоєних крадіжок становить 36%.

Два втікачі протягом тижня.

На минулому тижні поліцейські розшукали двох неповнолітніх.

Зокрема завдяки небайдужості громадян поліцейські повернули додому на Кіровоградщину неповнолітнього «мандрівника», який зник 7 червня (на свято Трійці).

Як вже повідомляв раніше «Голос Громади», до Олександрійського відділу поліції надходило повідомлення про зникнення 15-річного хлопця з Олександрії. Про деякі подробиці цієї події розповіли в поліції. На встановлення місцезнаходження неповнолітнього було орієнтовано особовий склад підрозділів поліції області й інших регіонів та громадськість.

Згодом до поліції зателефонувала жінка з міста Києва та повідомила, що поруч із нею знаходиться хлопець, якого розшукують.

Зазначену інформацію правоохоронці передали співробітникам Голосіївського відділу ГУНП в м. Києві. У подальшому з допомогою колег працівники Олександрійського відділу поліції Кіровоградської області повернули хлопця матері.

Із неповнолітнім, який влаштував собі подорож до столиці без відома дорослих, поліцейські провели профілактичну бесіду.

Минулого тижня у розшуку перебував й інший, місцевий 17-річний підліток. Його поліції шукати далеко не довелося і часу на розшук пішло не багато: зниклого при нормальному здоров`ї і самопочутті правоохоронці знайшли в Олександрії.

«Каменюка – зброя пролетаріату»?

Про деякі нещодавно розкриті правопорушення, що були скоєні раніше, також розповіли «Голосу Громади» в Олександрійському відділі поліції.

Зокрема 9 травня поточного року до міськвідділу поліції надійшло повідомлення від помічника штабу окружного осередку однієї з політичних партій з приводу того, що невідомі особи розбили скло до приймальні народного депутата.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів правоохоронцями кілька днів тому було встановлено, що до скоєного злочину причетний 28-річний мешканець міста. При цьому поліція, дотримуючись принципів політнейтральності та нерозголошення даних про підозрювану особу до винесення вироку суду, у наданій інформації не уточнювала, штаб якої саме політичної сили постраждав та що саме спонукало порушника до таких дій, котрі закон не схвалює.

А поки що за цим фактом порушено провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, – карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років).

Відпрацювання міста

12 та 13 червня було проведено профілактичне відпрацювання міста Олександрії за участю Національної гвардії України. Під час відпрацювання було складено 26 протоколів за адміністративні правопорушення та розкрито 2 злочини.

Також протягом минулого тижня працівниками відділу поліції було складено всього 166 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 89 за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 1 протокол (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 16 осіб (ст.178 КУпАП).