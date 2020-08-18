Кримінальний «спеціаліст» по кабелях зв’язку

Поліція затримала «серійного» злодія кабелів зв’язку, повідомляє «Голос Громади» за інформацією міського відділу поліції.

23 липня до Олександрійського відділу поліції звернулася 55-річна олександрійка з повідомленням про те, що того дня, близько 4-ї години ранку невідома особа з оглядового колодязя каналізації викрала кабель електричного зв`язку. Виїздом на місце пригоди працівниками поліції було встановлено, що крадіжка відбулася шляхом вільного доступу до оглядового колодязя, обсяги вкраденого: ні мало, ні багато – 460 метрів, що причинило матеріальних збитків на суму близько 82 тисячі гривень.

За цим фактом було порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України («Крадіжка») і розпочато слідчо-розшукові заходи. А поки правоохоронці полювала за крадієм, до міськвідділу одне за одним продовжували надходити схожі повідомлення.

Так, в ніч на 31 липня мала місце крадіжка кабелю зв`язку окремими фрагментами, загальною довжиною близько 220 метрів з іншого оглядового колодязя, а в ніч на 8 липня невідомий злодій порізав на шматки і викрав кабель з каналізації загальною довжиною приблизно 111 метрів, чим заподіяв матеріальну шкоду сумарно на 60 тисяч гривень.

Кілька днів тому розшук злочинця дав свої результати: поліція викрила 30-річного мешканця міста, який вже був раніше судимим. Його причетність до всіх перелічених випадків крадіжок наразі встановлена, у зв`язку з чим проти нього відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 ККУ («Крадіжка, що завдала значної шкоди», – карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років). Ну а наскільки це значна шкода, завдана злочинцем – майже один кілометр кабелю на понад 140 тисяч гривень, вирішуватиме вже суд…