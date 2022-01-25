«Критична маса» вакцинованих олександрійців ще далека від ідеалу

Про загальний стан медичного обслуговування та щеплень проти коронавірусної інфекції в Олександрійській ОТГ зокрема йшлося на засіданні громадської ради, повідомляє «Голос Громади».

Доповідала присутнім на засіданні начальник управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради Тамара Сакара. За її інформацією, всього на даний час медичними працівниками вакциновано 39653 особи, з яких 31 037 осіб – жителі Олександрійської громади, що становить лише близько 43-х відсотків населення від загальної кількості громадян, що підлягають щепленню. Але принаймні, це більше, ніж в середньому в Україні (за останніми даними – близько 37% щеплених хоча б однією дозою).

Скільки ж людей потрібно вакцинувати, щоб отримати колективний імунітет від COVID-19 і за яких показників Україна (чи Олександрія) досягне колективного імунітету?

Світові дослідження колективного імунітету від COVID-19 досі тривають і наразі експерти точно не можуть сказати, який відсоток людей необхідно щепити, щоб його отримати. Колективний імунітет є тоді, коли більшість людей вакциновані або перехворіли: саме в такому разі припиняється передача вірусу від людини до людини. Відсоток населення, який необхідно вакцинувати, щоб отримати колективний імунітет, залежить від конкретного вірусу.

Але ВООЗ за результатами математичного моделювання вказує: щоб знизити поширення коронавірусної хвороби COVID19 та смертності від неї, ефективну вакцину мають отримати від 60% до 80% населення. Точніший відсоток наразі визначити складно, зазначають науковці. Але принаймні, як бачимо, і в Олександрії, і в Україні в цілому він ще далеко не досягнутий навіть до мінімально допустимого…

Тамара Сакара нагадала, що у місті діють 18 пунктів вакцинації та 16 діючих мобільних бригад для проведення щеплення від коронавірусної хвороби як по Олександрійській ТГ, так і на території інших населених пунктів області. У Палаці культури «Світлопільський» з липня минулого року відкрито центр масової вакцинації проти COVID-19. Центр працює щоденно, у тому числі у святкові та вихідні дні з 09.00 до 15.00 за адресою м. Олександрія, просп. Соборний, 89.

Наука і медична статистика свідчать: вакцинація – єдиний дієвий спосіб протидії коронавірусній хворобі. Понад 98 відсотків громадян, які потрапляють до лікувальних закладів з тяжким перебігом коронавірусної хвороби, не були вакциновані.