Куди може поскаржитися пацієнт при невиконанні своїх обов’язків місцевими лікарями

Одразу зауважимо, що скарги будь-якого характеру слід починати розв’язувати безпосередньо у медичному закладі, звернувшись до керівника лікарні.

Якщо таке звернення не допомогло – можна звернутися до регіональних департаментів охорони здоров’я при ОДА.

Також в регіонах працюють телефонні “гарячі лінії” з питань COVID-19.

Наразі Програма медичних гарантій визначає чіткий перелік і обсяг медичних послуг та лікарських засобів, оплата яких гарантується за рахунок коштів Державного бюджету України. Це означає, що пацієнт має право отримувати їх у повному обсязі та безоплатно у лікарнях, які працюють за договором з НСЗУ.

Якщо у закладі, що має договір із НСЗУ, відмовляють у медичних послугах або вимагають гроші за те, за що заплатила держава, це є порушенням прав пацієнта. Тоді можна подати скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ у розділі “Громадянам” https://nszu.gov.ua/ gromadyanam.

Оператори контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 підкажуть, як правильно подати скаргу у разі необхідності.