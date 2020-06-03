Куди подівся «слуга народу Олександрії»?

Олександрійські виборці стурбовані відсутністю комунікації з депутатом Верховної Ради України нинішнього скликання від 103-го округу Олегом Вороньком, повідомляє «Голос Громади».

Про це неодноразово доводилося чути останнім часом як від посадовців різних державних та інших установ, так і від пересічних мешканців Олександрійщини. Варто зазначити, що Народний депутат Воронько від самого початку своєї каденції не надто «балував» увагою олександрійців, на що також неодноразово нарікали й депутати міської ради різних фракцій: мовляв, допомоги і користі Олександрії від такого обранця – нуль. Особисті прийоми виборців депутатом в Олександрії були дуже великою рідкістю, і то одразу після обрання його в депутати.

«А останні кілька місяців про Нардепа Воронька – взагалі ні слуху, ні духу. Не те що ніяких відписок, – він взагалі повністю перестав відповідати на будь-які звернення: чи то листи звичайною поштою, чи в електронній переписці. Його депутатський пункт прийому виборців за останні більш ніж два місяці не працював, здається, ні дня. Ну зрозуміло – карантин, але ж інші депутати знаходять достатньо можливостей комунікувати з людьми – на он-лайн зустрічах, відкритими листами-відповідями, тощо. Ми вже хотіли було звертатися в поліцію про розшук О.Воронька, як розшукують безвісти зниклих людей. А тут загубилася навіть не людина, а цілий Народний депутат… Правда, потім трохи заспокоїлися, коли недавно побачили його живого і здорового у соцмережах. Хоча аж надто великої радості це не принесло – спілкування з ним все одно не виходить. Тепер ось думаємо: може, він ображається за щось на своїх виборців?..» – кажуть олександрійці.

Звісно, останні дві тези наших читачів про розшук і образу – це був такий собі сумний електоратський жарт. Бо за що ж можна ображатися на виборців, які лише на довірі, «повним авансом» проголосували рік тому за зовсім незнайомого їм О.Воронька? І що отримали у відповідь – повну байдужість до них. А якщо серйозно, то народний депутат – це не лише законотворець. Він, крім іншого, просто зобов`язаний постійно підтримувати зв’язки з виборцями, розглядати їхні звернення, вивчати потреби і запити населення, а у разі необхідності повідомляти про них Верховну Раду України та її органи; періодично (але не рідше двох разів на рік) інформувати виборців про свою діяльність через ЗМІ, або особисто на зборах виборців – все це (та ще багато іншого) вимагає від Олега Воронька, як депутата ВР від «Слуги народу», закон. І в цьому законі ні слова немає, що нардеп-«слуга» має хоча б якесь право відмовчуватися і ховатися від свого народу…